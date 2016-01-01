يعالج السكر وضغط الدم.. فوائد لن تصدقها يحصل عليها الجسم عند تناول الكركدية



فوائد الكركدية فوائد الكركدية



يتناول العديد من الأشخاص الكركدية، وخاصة فى شهر رمضان المبارك، ولكنهم لا يعلمون فوائده، ويحتوي الكركديه مع مادة البوليفينول والأنثوسيانين التي تساهم في العديد من الفوائد الصحية لشاي الكركديه.



وكشف موقع "boldsky" عن أبرز فوئد الكركدية على الصحة، وهي تتمثل في التالي:

- يقلل من ضغط الدم

وجدت دراسة 2010 نشرت في مجلة التغذية أن الكركديه لديه القدرة القوية على خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المعرضين لخطر ارتفاع ضغط الدم، والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الخفيف.



- يدعم صحة القلب

يمكن أن يساعد الكركديه في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LD) والدهون الثلاثية ، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، لقد تبين أن تناول الكركديه يزيد من الكوليسترول الجيد (HDL) ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

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اقرأ أيضًا | مفاجأة.. تناول كوب من الكركدية واكتشف ما يحدث للجسم- يساعد في إنقاص الوزنتم العثور على استخراج الكركديه لإظهار آثار إيجابية على وزن الجسم، أظهر تقرير دراسة أن استهلاك خلاصة الكركديه لديه القدرة على تنظيم التمثيل الغذائي وتقليل وزن الجسم ، ومؤشر كتلة الجسم ، والدهون في الجسم .- يعزز صحة الكبديحتوي خلاصة الكركديه على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين صحة الكبد، تزيد السمنة من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي وقد ثبت أن تناول خلاصة الكركديه يقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.- يعالج مرض السكري من النوع 2يمكن أن يساعد شرب الكركديه في علاج مرض السكري من النوع 2 وتحسين حساسية الأنسولين، يحتوي الكركديه على مواد كيميائية نباتية ثبت أن لها تأثيرات إيجابية على مرضى السكري من النوع 2.