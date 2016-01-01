يتناول العديد من الأشخاص الكركدية، وخاصة فى شهر رمضان المبارك، ولكنهم لا يعلمون فوائده، ويحتوي الكركديه مع مادة البوليفينول والأنثوسيانين التي تساهم في العديد من الفوائد الصحية لشاي الكركديه.
وكشف موقع "boldsky" عن أبرز فوئد الكركدية على الصحة، وهي تتمثل في التالي:
- يقلل من ضغط الدم
وجدت دراسة 2010 نشرت في مجلة التغذية أن الكركديه لديه القدرة القوية على خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المعرضين لخطر ارتفاع ضغط الدم، والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الخفيف.
- يدعم صحة القلب
يمكن أن يساعد الكركديه في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LD) والدهون الثلاثية ، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، لقد تبين أن تناول الكركديه يزيد من الكوليسترول الجيد (HDL) ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.
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التعليقات على يعالج السكر وضغط الدم.. فوائد لن تصدقها يحصل عليها الجسم عند تناول الكركدية
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