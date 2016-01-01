ننشر رابط شكاوى امتحانات التابلت وأبرز المشاكل المطروحة عليه



شكاوى امتحانات التابلت شكاوى امتحانات التابلت

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا يمكن من خلاله لطلاب الصف الأول الثانوي ، تسجيل شكاوى الامتحانات الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم والتي تتم عبر التابلت ، بعد أداء الامتحان لمن يريد "تسجيل شكوى".



وقالت وزارة التربية والتعليم : "إن الدخول على هذا الرابط اختياري ولا علاقة له بتأكيد تسليم الامتحان الإلكتروني من عدمه".



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ويمكن لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تسجيل الشكاوى يوميا بعد الامتحان، من خلال الضغط هنااقرأ أيضا | لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. شرح كامل لطريقة التعامل مع منصة الامتحان بدون مشاكلوقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذه الإمكانية متاحة على هذا الرابط من خلال اتباع الخطوات التالية:- حدد نوع الخدمة (تقديم شكوى أثناء الاختبار)- حدد الصف (الصف الأول الثانوي، أو الصف الثاني الثانوي)- ادخل اسم المستخدم الخاص بالاختبار (كود الطالب)- ادخل كلمة السر الخاصة بالاختبار- اضغط تسجيل دخولولتحديد الشكوى ، يمنح الرابط امام الطالب عدة اختيارات للشكاوى ، تتمثل فيما يلي :- لم استطيع تسجيل الدخول على الاختبار باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور- لم اتمكن من انهاء الاختبار بعد الاجابة على الاسئلة- لم يفتح كود جلسة الاختبار وظهرت رسالة تأكد من كود الجلسة- الانترنت فصل وعند الدخول مرة اخرى تظهر رسالة كود الجلسة موجود سابقا- بطء التنقل بين الاسئلة- عدم زهور جزء من السؤال وهو الصور- بعد تسجيل الدخول لا تظهر بعض الاسئلة- شريحة الانترنت المسلمة لي لا تعمل- عدم ظهور جزء من السؤال وهو الصور- انقطاع التيار الكهربي والشريحة لا تعمل أو غير مشحونة- الخروج من الاختبار قبل نهاية الوقت ولا يريد الدخول مرة اخرى- تم انهاء الاختبار ، وعند المراجعة لم تظهر كلمة انهاء وخرج الاختبار دون انهائه- لم ابدأ الاختبار ويظهر لي تقييم الاختبار وانا لم اختبر- الخروج المفاجئ من الاختبار وظهور رسالة- القلم بطيئ مما يؤدي إلى تأخري عن حل بعض الاسئلة على التابلتوكان طلاب الصف الثاني الثانوي قد شكوا منذ بدء الامتحانات من صعوبة استخدام قلم التابلت في الاجابة على الاسئلة المقالية ، مشيرين إلى أنه ليس مرن في الكتابة على شاشة التابلت مما يزيد من صعوبة حل الامتحان به ، ويؤدي إلى سوء الخط اثناء الكتابة.وقد لجأ بعض الطلاب إلى استبدال قلم التابلت بـ جزرة او خيارة لاستخدامها في الكتابة بشكل أسهر و اكثر مرونة على حد قولهم.