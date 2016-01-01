هل يمكن الاعتكاف في المنزل بسبب غلق المساجد؟.. دار الإفتاء توضح

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هل يمكن الاعتكاف فى المنزل بسبب غلق المساجد؟.. سؤال ورد للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الاعتكاف بالنسبة للمرأة فى منزلها فهو جائز وهو المرجو الاعتكاف فى مصلاها بالمنزل مثل حجرة بمفردها أى تعتكف على ذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن فى هذه الغرفة.



وأوضح أن الرجل الذى كان يحرص على الاعتكاف فى رمضان وكان ينوى الاعتكاف هذا العام سيحصل على نفس الثواب الذى كان سيحصل عليه إذا كانت المساجد مفتوحة، وكذلك الأمر لمن كان يواظب على الصلاة فى المسجد جماعة ومن اعتاد الاعتمار فى شهر رمضان سيحصل أيضا على الثواب.

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الاعتكاف مستحب شرعًاأكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاعتكاف مستحب شرعًا، فيجوز أن يعتكف المرء «لحظة» وهي أقل مدة أو شهرًا أو أكثر بشرط أن لا يضيع من يعول أو يفرِّط في واجباته الدينية أو الدنيوية.وأضاف في تصريح له، أنه ينبغي على المسلم أن ينوي الاعتكاف لحظة دخول وصيغة النية: «نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه»، فإذا انصرف من المسجد أثابه الله على المدة التي اعتكف فيها حتى ولو كانت «لحظة واحدة".هل يجوز الاعتكاف في البيت خلال رمضان؟الاعتكاف بالبيت فى رمضان .. قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاعتكاف عبادة مكانية، فى المساجد، لافتا إلى أن هناك حكما يأخذ البدل ويأخذ حكم المبدل عنه، فالبيوت فى رمضان ستتحول إلى مساجد فيجوز إذن الاعتكاف فيها.وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ممكن تعتكف فى البيت، لو حولت بيتك للصلاة مع اسرتك مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، لكن لو فتحت المساجد قبل الاعتكاف فهنا لابد من الاعتكاف فيها".