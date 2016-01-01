تعد مشكلة انتفاخ البطن أو القولون بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان من إكثار المشكلات انتشارا وتشعر الإنسان بالتقيد وعدم القدرة على الحركة.
والحل الوحيد للتخلص من هذه المشكلة هى طرد الغازات من البطن وأفضل الطرق التى تساعد فى هذا الأمر تناول المشروبات والأعشاب المناسبة.
ذكر موقع " healthline " أن شاي القرنفل من أقوى المشروبات القادرة على طرد الغازات بسرعة من البطن لأن يساعد فى انتاج انزيمات تسهل عملية الهضم بسرعة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كوب من هذا المشروب يخلصك من الغازات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق