كوب من هذا المشروب يخلصك من الغازات

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كوب من هذا المشروب يخلصك من الغازات

تعد مشكلة انتفاخ البطن أو القولون بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان من إكثار المشكلات انتشارا وتشعر الإنسان بالتقيد وعدم القدرة على الحركة.

والحل الوحيد للتخلص من هذه المشكلة هى طرد الغازات من البطن وأفضل الطرق التى تساعد فى هذا الأمر تناول المشروبات والأعشاب المناسبة.

ذكر موقع " healthline " أن شاي القرنفل من أقوى المشروبات القادرة على طرد الغازات بسرعة من البطن لأن يساعد فى انتاج انزيمات تسهل عملية الهضم بسرعة.

يمتلك زيت القرنفل الخام فوائد مركزة فيما يتعلق بتحسين الهضم وطرد الغازات.

طريقة استخدام زيت القرنفل لعلاج الغازات ومشاكل الهضم عبارة عن وضع من 3 لـ 5 قطرات منه على كوب ماء ويتم تناوله بعد الوجبات الرئيسية.

المصدر: موقع " healthline "

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