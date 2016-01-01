هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام



خطر هشاشة العظام خطر هشاشة العظام

عوامل خطر هشاشة العظام عامل الخطر الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل العظمي هو العمر ومع ذلك ، هناك عوامل خطر أخرى أيضًا ، والتي تشمل ما يلي:



- السمنة



إذا كان الشخص يعاني من السمنة ، فإن لديه أعلى احتمال للإصابة بهشاشة العظام. لذا حافظى على وزنك لتقليل الخطر كذلك النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام مقارنة بالرجال، والسبب هو أن النساء في سن اليأس غالبًا ما يكتسبن الوزن وهذا يمكن أن يزيد من الضغط على المفاصل.

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-الوراثةيمكن للأفراد الذين يولدون بأمراض العظام أو السمات الوراثية أن يصابوا بهشاشة العظام.-الإجهاديمكن للأفراد الذين يقومون بأنشطة يومية مثل الركوع أو القرفصاء أو رفع الأوزان الثقيلة أن يسببوا ضغطًا في المفصل.-الرياضات العنيفةقد يصاب الرياضيون المشاركون في التنس أو كرة القدم أو الجري لمسافات طويلة بالتهاب المفاصل العظمية.الإصابة بأمراض أخرىالتهاب المفاصل الروماتويدي ، النقرس ، السكري ، المفاصل غير الطبيعية عند الولادة والصدمات المتكررة أو جراحة الهياكل المشترك