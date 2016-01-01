هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام

عوامل خطر هشاشة العظام عامل الخطر الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل العظمي هو العمر ومع ذلك ، هناك عوامل خطر أخرى أيضًا ، والتي تشمل ما يلي:
- السمنة
إذا كان الشخص يعاني من السمنة ، فإن لديه أعلى احتمال للإصابة بهشاشة العظام. لذا حافظى على وزنك لتقليل الخطر كذلك النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام مقارنة بالرجال، والسبب هو أن النساء في سن اليأس غالبًا ما يكتسبن الوزن وهذا يمكن أن يزيد من الضغط على المفاصل.
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