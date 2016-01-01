طريقة عمل شيش طاووق .. 5 وصفات بمذاق المطاعم



طريقة عمل شيش طاووق طريقة عمل شيش طاووق

يعد الـ شيش طاووق من أشهى الأطباق التى يحبها الجميع، ولكن بعض النساء لايعرفن طريقة عمل شيش طاووق بنفس مذاق المطاعم.



ومما يجعل النساء يفكرن في تعلم طريقة عمل شيش طاووق فى المنزل خلال هذه الفترة أنه من الاطباق المثالية التى يمكن تقديمها كوجبة غير تقليدية لكسر روتين الأطباق الشرقية والأكلات الدسمة التى تقدم طوال شهر رمضان مما يمنع الشعور بالملل تجاه الطعام.



شيش الطاووق من أكثر الأكلات التى تلقي قبول الصغار والكبار خاصة أنه طبق متنوع غني بالألوان الجذابة،



ولكن للحصول على نفس مذاق أشهر المطاعم هناك مجموعة من الأشياء التى يجب الحرص عليها عند تطبيق طريقة عمل شيش طاووق ، منها: مكونات النكهات الخاصة المضافة ويتم شراءها من أماكن موثوقة لتحتفظ برائحتها ومذاقها المثاليين، وأيضا شراء مكونات طازجة لعمل الـ شيش طاووق .

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ومن العوامل التى تلعب دور مهم في مذاق الـ شيش طاووق هى درجة تسوية النار ودرجة نقاء الزيت المستخدم، والأهم قراءة طريقة عمل شيش طاووق بعناية شديدة وتنفيذها بتركيز.نقدم لكم طريقة عمل شيش طاووق بـ 5 وصفات متنوعة وشهية ترضى جميع الاذواق.طريقة عمل شيش طاووقللشيف نجلاء الشرشابىمقادير شيش طاووق :أوراك دجاج مقطعةبصل وثوم بودرةزباديبابريكازيتصلصة طماطمشطة "حسب الرغبة "بصلفلفل روميملح فلفل أسودعصير ليمونطريقة عمل شيش طاووق :- بعيدا عن النار ضعى الزبادى والليمون والبصل والثوم البودرة والبابريكا والملح والفلفل الاسود والشطة والصلصة وقلبي جيدا .- ضعي مكعبات الدجاج في هذه الخلطة وقلبي جيدا ثم ادخليه الثلاجة عدة ساعات.-قطعى البصل والفلفل مربعات ثم ضعيهم فى اعواد الـ شيش طاووق مع الدجاج.-شوحى الـ شيش طاووق في زيت ثم رصيه في صينية وادخليه الفرن وتتم متابعته حتى اتمام النضج.طريقة عمل شيش طاووق دايتمقادير شيش طاووق دايت:نصف كيلو دجاج مخلى مقطعكوب زبادي دايت2 ملعقة مايونيز2 حبة بصل2 فلفل ألوان2فص ثوم مفرومملعقة زيتملعقة دبس رمانزنجبيلخل حسب الرغبةملح وفلفل أسودطريقة عمل شيش طاووق دايت:- في بولة ضعي الزبادى والمايونيز والثوم ودبس الرمان والزنجبيل والملح والفلفل الاسود وقلبيهم جيدا.- ضعي قطع الدجاج المقطعة صغيرا فى البولة وقلبي جيدا ثم اتركيهم بعض الوقت فى الثلاجة.- قطعى البصل والفلفل الألوان مكعبات وضعيهم مع الدجاج في أعواد الشيش ويفضل أن يكن الخضار اكثر من الدجاج ثم رصيهم داخل صينية وادخليهم الفرن.- قلبي اعواد الشيش بحيث تنضج من جميع الجهات .طريقة عمل شيش طاووق بدون زبادىللشيف غادة جميلمقادير شيش طاووق بدون زبادىكيلو دجاج مقطعدبس رمانكاتشبمستردة ديجونخل بلمسيجبنة كريميكريمة لبانىثوم صحيح ومفرومملح وفلفل اسودطريقة عمل شيش طاووق بدون زبادى* تبلي شيش الطاووق فى وعاء اخلطي دبس الرمان مع ثوم والمستردة والكاتشب والخل البلسمي وتبلي فيه قطع الدجاج ثم ضعي الكريمة بكمية بسيطة* شوحي الدجاج على النار مع الثوم المفروم والزيت و فلفل .* اخلطي الثوم في وعاء آخر مع الكريمة والجبنة الكريمية ويوضع على الـ شيش طاووق .طريقة عمل شيش طاووق باللحمللشيف حسنمكونات شيش طاووق باللحم:نصف كيلو لحم قطع4 حبات طماطم3 بصلات2 فلفل أخضر2ملعقة كبيرة لبن رائب2 ملعقة كبيرة صلصة شويعصير ليمونةعصير بصلملعقة كبيرة خلكركمملعقة كبيرة زيت زيتون3 فصوص كبيرة ثوم مفرومةملح وفلفل أسودملعقة كبيرة كاتشبطريقة عمل الشيش طاووق باللحم :في وعاء نضع عصير البصل واللبن الرائب والثوم المفروم والصلصة والكاتشب وقلبي جيدا.ضعي الملح والفلفل الأسود وباقي التوابل ثم صعي اللحم واحفظيه في الثلاجة 5 ساعات تقريبا .بعد إخراجه من الثلاجه قطعى الخضروات لأجزاء صغيرة ثم ضعيه مع اللحم في اعواد الشيش ونضع أى نوع زيت في طاسه ونقلب فيه الأعواد كاملة .ندخل أعواد شيش طاووق باللحم في فرن ساخن ونحركها من كل الجهات حتى تنضج جيدا.طريقة عمل شيش طاووق في الفرنللشيف شربينيمقادير شيش طاووق في الفرنأوراك دجاج مخليةعصير ليمونزيتزباديثومصلصة طماطمملح فلفل أسودبهاراتقرفة بودرةحبهانفلفل الوانبصل بودرةزعفرانطريقة عمل شيش طاووق في الفرن:- قطعي البصل والفلفل الالوان لاجزاء صغيرة لوضعهما في اعواد الشيش ثم قومي بتقطيع اوراك الدجاج المخلية لأجزاء صغيرة .-ضعي الثوم في الكبة واضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون وملح وفلفل وقرفة وحبهان وبهارات وزبادي وصلصة طماطم وزعتر وبوردة زعفران وافرميهم حتى يصبح القوام سائل.- اضيفي الخليط لمكعبات الدجاج والفلفل والبصل بالخليط ثم ضعيه في صينية وادخليه فرن ساخن وتابعيه حتى النضج.