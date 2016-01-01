تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

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صورة الخبر: الزمالك
الزمالك

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على الفرق التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2021، بنسختها الجديدة في الصين.

وذكرت صحيفة الصريح التونسية أن الكاف يتجه لتحديث 3 أندية لتمثيل القارة السمراء في مونديال الأندية العام القادم، في ظل غموض الموقف بالنسبة لنسخة بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بسبب فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اختار أندية الزمالك المصري، والوداد المغربي والترجي التونسي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية العام القادم بالصين، متجاهلًا النادي الأهلي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة العام القادم، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة ، وبتمثيل إفريقي لـ 3 أندية، وهم أصحاب المراكز الثلاث الأولى من دوري أبطال إفريقيا العام المقبل كما كان مفترضًا.

وتوج نادي الترجي ببطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، على حساب نظيره الوداد، بينما توج نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية العام الماضي أيضًا على حساب نادي نهضة بركان المغربي

المصدر: elbalad

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