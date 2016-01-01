استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على الفرق التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2021، بنسختها الجديدة في الصين.
وذكرت صحيفة الصريح التونسية أن الكاف يتجه لتحديث 3 أندية لتمثيل القارة السمراء في مونديال الأندية العام القادم، في ظل غموض الموقف بالنسبة لنسخة بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بسبب فيروس كورونا.
وأشارت الصحيفة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اختار أندية الزمالك المصري، والوداد المغربي والترجي التونسي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية العام القادم بالصين، متجاهلًا النادي الأهلي.
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التعليقات على تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي
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