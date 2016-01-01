بالرغم من قسوته.. هل الطلاق ينهي الخلافات بين الزوجين؟



هل الطلاق ينهي الخلافات بين الزوجين؟ هل الطلاق ينهي الخلافات بين الزوجين؟

قال الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس بجامعة المنوفية والاستشاري النفسي، أنه يجب التنويه أنه حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام ٢٠١٩ بلغت معدلات الطلاق بالمجتمع المصري ١٦.٣ مليون وهذه نسبة مرتفعة.



وتابع درويش في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه إذا تطرقنا إلى أسباب حدوث الطلاق فهي عديدة سواء كانت بسبب عدم التوافق أو افتقار التفاهم بين الزوجين او الخيانة أو الاوضاع اقتصادية تؤثر علي قدرة الزوج لتحمل المسئولية، وغيرها من الأسباب.



هل مع الطلاق يكون حل لهذه الخلافات ؟

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وتابع درويش، أنه يمكن القول ان كثيرا من الحالات الزوجية يكون قرار إنهاء العلاقة بالطلاق رغم قسوة خيار مناسب، وذلك على الرغم من تأثيره السلبي على الأطفال، ولكن قد يكون أحد الحلول لإنهاء عدم التوافق بين الزوجين.وأضاف درويش، أنه بالفعل هناك بعض المؤثرات التي يجب التنبيه عليها لأن غالبية نسب انتشار الطلاق بين الأزواج صغار السن، وممن لم تمر علي علاقتهم الزوجية أكثر من ٣ أعوام، وهذا مؤشر للتسرع، وعدم تحمل المسئولية أو لاختلاف الدوافع التي يجب أن يقوم عليها الزواج والتركيز فقط على النواحي المادية، وإهمال القيم الدينية والاخلاقية للكثير من الشباب المقبل على الزواج.