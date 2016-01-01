قال الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس بجامعة المنوفية والاستشاري النفسي، أنه يجب التنويه أنه حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام ٢٠١٩ بلغت معدلات الطلاق بالمجتمع المصري ١٦.٣ مليون وهذه نسبة مرتفعة.
وتابع درويش في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه إذا تطرقنا إلى أسباب حدوث الطلاق فهي عديدة سواء كانت بسبب عدم التوافق أو افتقار التفاهم بين الزوجين او الخيانة أو الاوضاع اقتصادية تؤثر علي قدرة الزوج لتحمل المسئولية، وغيرها من الأسباب.
هل مع الطلاق يكون حل لهذه الخلافات ؟
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التعليقات على بالرغم من قسوته.. هل الطلاق ينهي الخلافات بين الزوجين؟
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