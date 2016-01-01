الطريقة الصحيحة لاستخدام ماء الورد فى العناية بالبشرة



ماء الورد ماء الورد

تحلم جميع النساء بالحصول على وجه مشرق وجميل خالى من أى عيوب والحصول على هذا الوجه يتطلب وضع روتين يومي للعناية بالبشرة والحصول على وجه صافى مشرق.



ويعد ماء الورد من أفضل الاشياء التى تساعد في الحصول على وجه صافي فله خصائص قابضة ومضادة للأكسدة ويمنع الالتهابات والشيخوخة و يزيد إنتاج الكولاجين والإيلاستين للحصول على بشرة صحية.. ولكن ما الطريقة الصحيحة لاستخدام ماء الورد فى الروتين اليومي.

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وعرض موقع "stylecraze" الطريقة الصحيحة لاستخدام ماء الورد للعناية بالبشرة وترطيبها.

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- أولا عليك احضار ماء الورد نقى وقطعة قطن طبية.- قبل الاستخدام ضعي ماء الورد في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.- اغسلي وجهك كالمعتاد ثم جففيه ثم ضعى قطرات ماء الورد على القطنة وادهنى بيها الوجه والرقبة.- اتركيها فى الهواء حتى تجف ولا تمسحيها ، وكررى هذه الروتين مرتين يوميا .