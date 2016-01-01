يساعد تنظيف القولون بشكل مستمر على تحسين الصحة بشكل عام، كما نشرت الدكتورة سهام سوقية منشور جديد من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجنماعى الفيسبوك، حول فوائد تنظيف القولون على الصحة .
ويفضل شرب مشروبات طبيعية تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والمواد المضادة للأكسدة التي تساعد على طرد السموم من الجسم.
ومن أهم فوائد تنظيف القولون
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التعليقات على التخلص من الانتفاخات والصداع.. 9 فوائد غير متوقعة لتنظيف القولون
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