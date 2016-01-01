كورونا يتسلل لبرلمان مصر.. إصابة نائبة ونقلها للعزل

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صورة الخبر: النائبة شيرين فراج
النائبة شيرين فراج

أكد عدد من أعضاء المجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، إصابة نائبة في المجلس بفيروس كورونا المستجد.

وعبر مجموعة على تطبيق "واتساب"، تداول النواب نبأ إصابة زميلتهم شيرين فراج، عضو البرلمان من محافظة القاهرة، بفيروس كورونا وعزلها بمستشفى القصر العيني.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أنه لم يتلق أي إخطار بشأن إصابة النائبة، وأضاف أن الجلسات البرلمانية ستعقد في موعدها المحدد الأحد المقبل.

وكان فيروس كورونا قد أصاب مسؤولة مصرية كبيرة، أمس الاثنين، حيث كشفت وسائل إعلام مصرية عن إصابة الدكتورة نيفين النحاس معاونة وزيرة الصحة.

وأضافت أن معاونة الوزيرة شعرت بأعراض الفيروس، وعزلت نفسها منزلياً وأجرت تحليلاً أثبت إصابتها بفيروس كورونا، وقد تم نقلها يوم 9 مايو/أيار إلى مستشفى عزل أبوخليفة في محافظة الإسماعيلية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم تسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة.

وذكرت أن العدد الإجمالي للإصابات فيروس كورونا في مصر، ارتفع إلى10093 حالة، من ضمنهم 2326 حالة تعافٍ و544 حالة وفاة.

المصدر: alarabiya

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