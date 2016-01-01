أكد عدد من أعضاء المجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، إصابة نائبة في المجلس بفيروس كورونا المستجد.
وعبر مجموعة على تطبيق "واتساب"، تداول النواب نبأ إصابة زميلتهم شيرين فراج، عضو البرلمان من محافظة القاهرة، بفيروس كورونا وعزلها بمستشفى القصر العيني.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أنه لم يتلق أي إخطار بشأن إصابة النائبة، وأضاف أن الجلسات البرلمانية ستعقد في موعدها المحدد الأحد المقبل.
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التعليقات على كورونا يتسلل لبرلمان مصر.. إصابة نائبة ونقلها للعزل
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