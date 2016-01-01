الأرصاد تحذر من أمطار رعدية بدايةًً من الخميس المقبل.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: "إننا لم نشعر بارتفاع درجات الحرارة الملحوظة حتى الآن"، لافتة إلى أننا لم نتجاوز الـ 50 درجة مئوية بالنسبة لمحافظة القاهرة.
وأضافت "شاكر"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دى أم سى"، أنه منذ أمس، الاثنين، بدأنا نشعر بارتفاع بسيط فى درجات الحرارة وذلك لوجود موجة حارة تستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.
وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع وصول درجة الحرارة إلى 35 غدًا، وقد تصل إلى 37 درجة مئوية، لافتة إلى أن درجات الحرارة ترتفع تدريجيا حتى تصل إلى 40 درجة يوم الأحد القادم.
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