طريقة عمل التونة بالمنزل بتكلفة أقل للشيف رضوى الشربيني.. فيديو



طريقة عمل التونة طريقة عمل التونة

نظرا لارتفاع الأسعار فى الوقت الحالى وانخفاض الدخل نتيجة، للحجر المنزلى وانتشار فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بالوباء العالمي، مما أدى إلى تأثر اقتصاد العالم وليس على الأسر المصرية فقط ففي إطار هذا السياق ،تقدم الشيف رضوي الشربيني طريقة عمل التونة بالمنزل، بتكلفة أقل ومنعا للأضرار .



اقرأ أيضا:



بعد التحذير من مخاطرها كيف تتناول التونة بدون اضرار

قد يعجبك أيضا...

مقادير تونة2 كيلو سمك تونةزيت ذرةكزبرةفلفل أسود3 ورقات لورىكمونشطةطريقة تحضير تونة* تنظف السمكة ويفصل الرأس والذيل.* تقطع السمكة جزل* تغسل السمكة في الماء لتنظيفها من الدماء.* تنقع السمكة في ملح وفلفل وخل لمدة لا تقل عن ربع ساعة للتخلص من الزفارة.* نضع السمك في إناء طهي عميق، ونضيف كوب من الزيت ونصف كوب خل.* نضيف التوابل* نضع الإناء على نار عالية لمدة خمسة دقائق، ثم نخفض النار للمتوسط ونتركها لنصف ساعة.* بعد انتهاء النضج.. نصفّي التونة من الزيت ونحتفظ به في إناء جانبي.* تفصص التونة لقطع صغيرة ونوزعها على أواني التخزين، ثم نضيف الزيت ليغطي بالكامل سطح السمك.