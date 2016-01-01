تعرف على شروط الزمالك للموافقة على استكمال الدوري المصري الممتاز

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موقفه من استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
وقال منصور: "ليس لدينا مانع في استكمال مسابقة الدوري هذا الموسم، بشرط إعلان اتحاد الكرة موعد عودة الدوري وجدول المباريات كاملًا".
وأضاف مرتضى منصور: "إذا عادت المسابقة سنلعب مبارياتنا بشكل طبيعي، ليس لدينا مشكلة في العودة لكن بشروط واضحة".
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