بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كنافة التشيز كيك.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الثلاثاء، طريقة عمل كنافة تشيز كيك.
مقادير طريقة كنافة التشيز كيك:
نص كيلو جبنة كريمي
ربع كيلو كنافة
كوب ماء مغلي
كوب كريمة مخفوقة
نصف كوب سمنة
8 ملاعق صغيرة شانتي خام
ملعقة كبيرة سكر بودر
2 كيس جيلي مشمش
فسدق مجروش
عسل أبيض
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل كنافة التشيز كيك شاهدي الفيديو:
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