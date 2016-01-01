بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كنافة التشيز كيك.. فيديو

آخر الأخبارالأسرة والطفل › بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كنافة التشيز كيك.. فيديو

صورة الخبر: كنافة التشيز كيك
كنافة التشيز كيك

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الثلاثاء، طريقة عمل كنافة تشيز كيك.

مقادير طريقة كنافة التشيز كيك:
نص كيلو جبنة كريمي
ربع كيلو كنافة
كوب ماء مغلي
كوب كريمة مخفوقة
نصف كوب سمنة
8 ملاعق صغيرة شانتي خام
ملعقة كبيرة سكر بودر
2 كيس جيلي مشمش
فسدق مجروش
عسل أبيض

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل كنافة التشيز كيك شاهدي الفيديو:

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كنافة التشيز كيك.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
11572

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager