فريق الأحلام.. بالأسماء 8 صفقات ينتظرها الأهلي فى الميركاتو الصيفي



النادي الأهلي النادي الأهلي

بدأ مسئولو النادي الأهلي فى ترتيب أوراق موسم الانتقالات الصيفية المقبل فى ظل الرغبة فى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل العناصر للظهور بأفضل شكل ممكن خلال الموسم الكروي الجديد.



ويضع النادي الأهلي عددا من اللاعبين الذين يرغب فى التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، يأتى على رأس هولاء اللاعبين الأوروجويانى جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، والذى نجح فى خطف أنظار رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي خلال مواجهة الفريقين معا فى دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروي الجاري.



وهو الأمر نفسه بالنسبة للمدافع أحمد حجازى لاعب ويست بورميتش الإنجليزي، وأبدى الأهلي رغبته القوية فى الحصول على خدماته لترميم خط الدفاع.

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وكذلك الأمر بالنسبة لباهر المحمدي لاعب الإسماعيلى والذى نجح فى خطف أنظار الجهاز الفنى للأهلى فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها، واتفاق الجميع على أن اللاعب سيكون خير خليفة لأحمد فتحي، والذى يرحل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري وينتقل إلى بيراميدز.ودخل أيضا رجب بكار الظهير الأيمن لبيراميدز ضمن حسابات الأهلي القوية تمهيدا لضمه خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لأسامة جلال مدافع إنبي.ورفع مسئولو الأهلي حالة الطوارئ القصوى لحسم ضم المهاجم الكونغولى موليكا لاعب مازيمبي، والذى يعد واحدا من أبرز اللاعبين فى القارة السمراء.ويأمل الأهلي أيضا فى الاحتفاظ بنجمه الأول رمضان صبحي، والذى ينتهى تعاقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الكروي الجاري وسيعود على الفور إلى فريقه هيدرسفيلد الإنجليزي، وبدأ الأهلي فى أخذ خطوات جادة لحسم ضم رمضان صبحي بشكل نهائى، كما دخل البوركينى إيريك تراورى لاعب بيراميدز ضمن حسابات الأهلي للتعاقد معه فى الصيف.