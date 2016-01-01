أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرار رقم 526 لسنة 2020 بشأن إبعاد "MESUT ERYILMAZ" تركي الجنسية من مواليد 18 أكتوبر 1989، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.
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التعليقات على للصالح العام.. وزير الداخلية يطرد تركي الجنسية من مصر
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