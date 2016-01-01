للصالح العام.. وزير الداخلية يطرد تركي الجنسية من مصر

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صورة الخبر: اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرار رقم 526 لسنة 2020 بشأن إبعاد "MESUT ERYILMAZ" تركي الجنسية من مواليد 18 أكتوبر 1989، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

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وكذلك على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 18 مارس 2020 بشأن طلب إبعاد تركي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

المصدر: elbalad

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