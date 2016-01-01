أضرار الإندومي.. أخصائي تغذية يكشف عن 11 تأثيرا لتناوله



أضرار الإندومي أضرار الإندومي

أوضح الدكتور أحمد صبري أخصائى التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة أضرار الأندومي ، وذلك بعد أن تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر بالدقهلية أمس من كشف لغز العثور على طفلتين شقيقتين متوفيتين في قرية برمبال الجديدة التابعة للمركز، وتبين أن الوفاة نتيجة هبوط في الدورة الدمويه بسبب تناول مواد سامة، حيث تبين أنهما تناولتا وجبة اندومي فاسد.



أضرار تناول الأندومي :



- تسبب البدانة المرضية لأنها تغير في تركيب الدهون في الجسم.

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- ارتفاع ضغط الدم لاحتوائها على ملح الصوديوم.- تسمم المخ نظرا لاحتوائها على مادة "e621".- تلف في خلايا المخ.- يسبب الشلل الرعاش، والصداع المستمر .- فقدان القدرة على التركيز.- تتسبب في الحساسية لبعض الأشخاص.- هبوط حاد فى الدورة الدموية .- ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.- صداع .- تأثير سلبي على الصحة النفسية .