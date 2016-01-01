أوضح الدكتور أحمد صبري أخصائى التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة أضرار الأندومي ، وذلك بعد أن تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر بالدقهلية أمس من كشف لغز العثور على طفلتين شقيقتين متوفيتين في قرية برمبال الجديدة التابعة للمركز، وتبين أن الوفاة نتيجة هبوط في الدورة الدمويه بسبب تناول مواد سامة، حيث تبين أنهما تناولتا وجبة اندومي فاسد.
أضرار تناول الأندومي :
- تسبب البدانة المرضية لأنها تغير في تركيب الدهون في الجسم.
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التعليقات على أضرار الإندومي.. أخصائي تغذية يكشف عن 11 تأثيرا لتناوله
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