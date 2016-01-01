شاهد بالفيديو.. آراء طلاب المدارس في تطبيق نظام الأبحاث هذا العام



تطبيق نظام الأبحاث هذا العام تطبيق نظام الأبحاث هذا العام

عبر تلاميذ المدارس عن سعادتهم باستبدال الامتحانات العادية هذا العام بتجربة الأبحاث.



حيث قال تلاميذ مدرسة الوسام الرسمية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، في فيديو ينشره موقع صدى البلد في هذا التقرير: أن الأبحاث أفادتنا كثيرا وشعرنا بأنها أسهل من الامتحانات.



وأضاف التلاميذ: لقد ساعدتنا الأبحاث على أن نتعلم فكرة الدخول على الإنترنت من أجل البحث عن المعلومة وفهم شرحها.

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وأوضح التلاميذ: أن البحث كان هناك بعض المشكلات البسيطة التي واجهتنا ولكننا تغلبنا عليها وحلها بالتعاون بين فريق الطلاب المشترك في البحث.وأشار التلاميذ: أن من مزايا البحث أنه علم الطلاب كيفية التعامل على أكثر من برنامج في وقت واحد على الكمبيوتر وتعلمنا الكتابة على برنامج الوورد.وقال التلاميذ: المدرسين كان لهم دور جيث كانوا يوضحون لنا كل الأجزاء التي لم تكن واضحة أمامنا.وأضاف التلاميذ: أهالينا قالوا لنا إن البحث عبارة عن موضوع تعبير كبير يحتوي على تفاصيل أكثر من موضوع التعبير العادي.واستكمل التلاميذ آراءهم قائلين: الميزة في البحث إننا لسنا مضطرين لحفظ الكتاب حتى نقوم بإعداده.وأخيرا قال التلاميذ: يا ريت النظام ده يستمر عشان طلع جميل جدا.وكان قد تلقى موقع صدى البلد الإخباري العديد من الاستفسارات من أولياء الأمور والطلاب، حول كيفية رفع المشروعات البحثية على منصة edmodo من الموبايل.وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالخطوات والصور ، شرحا وافيا لكيفية رفع المشروعات البحثية على منصة ادمودو من الموبايل بشكل صحيح:- اضغط على ايقونة ادمودو على الموبايل او ادخل على الرابط التالي https://new.edmodo.com/- ادخل البيانات اللازمة لتسجيل الدخول (اسم المستخدم – كلمة المرور)- اضغط تسجيل دخول- ستجد ايقونة اسمها المشروع البحثي لعام 2019/2020 وتحتها عرض الواجب- اضغط على عرض الواجب .. ثم اضغط على تسليم الواجب- اضغط على ارفق وحمل الملف الخاص بالبحث من على تليفونك المحمول- اكتب اكواد الطلاب المشتركين في البحث في خانة التعليقات (مع التأكد من ان الكود عبارة عن 9 ارقام)- اضغط على كلمة تسليم الموجودة اعلى الصفحة- إذا أعادت تحميل الصفحة المفتوحة مرة اخلى ستجد ان البحث مكتوب بجواره تم تسليمه- إذا اراد الطالب ان يتأكد من التحميل يضغط على عرض الواجب وسيجد بحثه مرفوعا امامهوكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة نجحوا في رفع المشروعات البحثية على منصة edmodo الإلكترونية بسهولة ويسر حتى الآن.وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف تتاح "منصة تسليم المشروعات البحثية " على منصة إدمودو حتى ١٦ مايو ٢٠٢٠ .وأضاف الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.وقال وزير التربية والتعليم، "أريد أن أعبر عن امتناني لكل من يدعمنا ونحن نحاول تحقيق نقلة كبري للتعليم المصري".