طلاب 2 ثانوي يلجأون للكتابة على التابلت بالجزر والخيار بدلا من القلم



طلاب 2 ثانوي يلجأون للكتابة على التابلت بالجزر طلاب 2 ثانوي يلجأون للكتابة على التابلت بالجزر

سخر طلاب الصف الثاني الثانوي من سوء حالة القلم الإلكتروني الخاص بالكتابة على التابلت الذي تسلموه من وزارة التربية والتعليم.



حيث نشر الطلاب صورا لهم وهي توضح أنهم قرروا الاستغناء عن هذا القلم واستبداله بثمرة خضراوات الطولية الشكل.



فبعض الطلاب لجأ إلى الكتابة بـ "جزرة" والبعض لجأ للكتابة على التابلت بـ "خيارة" والبعض لجأ للكتابة على التابلت بـ "قرن فلفل".

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اقرأ أيضا | تعرف على موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتغيبين عن امتحانات الترم الأولوأكد الطلاب لـ "صدى البلد": استخدام قلم التابلت صعب جدا ويتسبب في إضاعة وقت الطلاب أثناء الامتحان، ويجعل خط الطالب سيئا و غير واضح نظرا لصعوبة التعامل معه على شاشة التابلت.وكان قد دخل اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي على منصة الامتحان لأداء امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وذلك بشكل إلكتروني من المنازل.ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى بعد الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي:https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complainوفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الصور الساخرة التي نشرها الطلاب اثناء استخدامهم للجزر والخيار بدلا من اقلام التابلت في الامتحان