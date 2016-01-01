أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد التقدم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى المقبل 2020،2021، يبدأ من 1 يونيو المقبل حتى 30 من نفس الشهر إلكترونيا.
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورا لجميع المديريات التعليمية تؤكد فيه أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال الكترونيا يبدأ في ١ يونيو وينتهي ٣٠ يونيو وفقا للشروط والقواعد المتبعة سنويا.
وشددت الوزارة، أنه في حالة التقديم الورقي يرجى أتخاذ كافة التدابير الوقائية أثناء التقديم مثل ارتداء الكمامة الطبية ، وأن يكون مكان التقديم واسع وجيد التهوية.
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التعليقات على التعليم: 1 يونيو بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال للعام الدراسى المقبل
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