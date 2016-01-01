أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة، أن ارتفاع معدلات الإصابة العائلية أمر محزن، ويكفي أن لدينا 7 عائلات كاملة مصابة من محافظة الفيوم فقط.
وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن، أن أفضل الحلول الآن المطروحة للشعب هي الوقاية بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.
وتابع رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه يجب على المواطنين بمجرد الشعور بأعراض المرض التوجه للأطباء والمستشفيات للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.
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التعليقات على رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يكشف حقيقة إصابة 7 عائلات بالفيوم ..فيديو
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