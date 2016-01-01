الأهلي يجدد مفاوضاته لضم اليكي ونجم المقاولون العرب ..فيديو

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أكد الإعلامي محمود البدراوي أن الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة بعدد من الوجوه الجديدة.



وأضاف في تصريحات عبر برنامج " 60 دقيقة " عبر قناة " اون تايم سبورت " أن الأهلي جدد رغبته في ضم إليكي نجم سويزران السويسري في ظل قناعه رينيه فايلر المدير الفني للفريق به وبإمكانياته العالية.



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وتابع أن الأهلي سبق و طلب ضم اللاعب ولكن مغالاة النادي السويسري في طلباته المادية لذلك ضم اليو بادجي من الدوري النمساوي، ولكن تم تجديد المفاوضات الآن.وأكمل أن فايلر أعطى الضوء الأخضر لـ ادارة الكرة من أجل ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب خاصة عقب مشاهدة عدد من المباريات للاعب وامتلاكه شخصية قوية داخل الملعب.