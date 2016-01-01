أكد الإعلامي محمود البدراوي أن الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة بعدد من الوجوه الجديدة.
وأضاف في تصريحات عبر برنامج " 60 دقيقة " عبر قناة " اون تايم سبورت " أن الأهلي جدد رغبته في ضم إليكي نجم سويزران السويسري في ظل قناعه رينيه فايلر المدير الفني للفريق به وبإمكانياته العالية.
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التعليقات على الأهلي يجدد مفاوضاته لضم اليكي ونجم المقاولون العرب ..فيديو
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