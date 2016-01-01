شهى ولذيذ.. طريقة عمل جلاش بالقشطة..فيديو

جلاش بالقشطة من الحلويات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تقديمها فى المنزل لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات، نقدم لكم طريقة عمل جلاش بالقشطة من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.
مقادير جلاش بالقشطة
جلاش
زبدة مذابة
لبن
نشا
حبهان بودرة
مستكة
ماء زهر
سكر
شربات جاهز
-للتقديم
فسدق مجروش
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