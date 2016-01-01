شهى ولذيذ.. طريقة عمل جلاش بالقشطة..فيديو

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جلاش بالقشطة


جلاش بالقشطة من الحلويات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تقديمها فى المنزل لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات، نقدم لكم طريقة عمل جلاش بالقشطة من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

مقادير جلاش بالقشطة
جلاش
زبدة مذابة
لبن
نشا
حبهان بودرة
مستكة
ماء زهر
سكر
شربات جاهز

-للتقديم
فسدق مجروش

طريقة تحضير جلاش بالقشطة

* تذوب الزبدة على النار

-لعمل المهلبية
* في وعاء آخر يسخن اللبن مع السكر على النار
* يذاب النشا مع قليل من اللبن على البارد ثم يضاف إلى اللبن الساخن ونقلب جيدا حتى الحصول على القوام المناسب ثم يضاف الحبهان البودرة والمستكة وماء الزهر
* نحضر بايركس ويدهن بالزبدة المذوبة
* ثم توضع ورقتان من الجلاش ويدهن بالزبدة
* توضع المهلبية بعد أن تبرد ثم توضع باقي طبقات الجلاش
* ثم يدهن بالزبدة ويدخل الفرن حتى تمام النضج ثم يسقى بالشربات ويزين بالفسدق

المصدر: elbalad

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