اتيكيت شراء ملابس العيد في ظل تفشي فيروس كورونا



اتيكيت شراء ملابس العيد اتيكيت شراء ملابس العيد

يبدأ كثيرون مع قرب انتهاء شهر رمضان في اللجوء لشراء ملابس العيد حتي في ظل نفشي فيروس كورونا المستجد ولذلك نقدم لكِ اليوم اتيكيت شراء الملابس.



اغسل يديك قبل التسوق لشراء الملابس، لأنه لا يوجد شيء أكثر إثارة للاشمئزاز من التقاط قطعة من الملابس ، قام بفحصها شخص غير متبع للتعليمات.



ضع في اعتبارك أن الملابس يمكن أن تكون حاملة للفيروس من خلال شخص غير ملتزم .

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ارتداء الكمامة اصبح من الامور المهمة التي ينبغي الا تستغني عنها نهائيا خلال شرائك للملابسكن ملتزمًا ابحث عن أي المقاسات وعلي الأسعار أو معلومات الملابس من خلال طرح سؤال للبائع ودون لمس قطع الملابس جميعهايرجى الانتباه إلى العملاء الآخرين وقصر ما تأخذه لغرفة القياس لاتتخذ خطوة القياس الا في حال التأكد من القطع التى اعجبتك لا تستغرق وقتًا طويلًا في غرفة تبديل الملابس، حتى لا تترك عملاء آخرين معلقين.إذا كنت لا تعرف كيفية طي شيء، فابحث عن موظف واسأل بأدب عما يريدون منك أن تفعل به. قد يخبرك فقط بتركه في المكان الذي وجدته فيه أو قد يرغبون في اصطحابه معهم.إذا كان الموظف مشغولًا بعميل آخر، يرجى التحلي بالصبر وانتظر دورك، إذا لم يكن لديك وقت ، غادر وعد لاحقًا.