حلويات رمضان.. طريقة عمل كيك الرواني.. فيديو

تعتبر كيك الرواني من أشهى الحلوى التي يحبها الكبار والصغار، وهي مناسبة في رمضان لتغيير روتين حلوى القطايف والكنافة، وبدلًا من الكيك العادي .
يمكنك تجربة طريقة عمل كيك الرواني للشيف حسن بخطوات سهلة وسريعة وبمذاق مميز .
مكونات كيك الرواني :
5 بيضات
34 كوب سكر
رشة فانيليا
كوب ةربع جقيق سميد
كوب وربع ديق ابيض
رشة ملح
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