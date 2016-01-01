حلويات رمضان.. طريقة عمل كيك الرواني.. فيديو



كيك الرواني كيك الرواني

تعتبر كيك الرواني من أشهى الحلوى التي يحبها الكبار والصغار، وهي مناسبة في رمضان لتغيير روتين حلوى القطايف والكنافة، وبدلًا من الكيك العادي .



يمكنك تجربة طريقة عمل كيك الرواني للشيف حسن بخطوات سهلة وسريعة وبمذاق مميز .



مكونات كيك الرواني :

5 بيضات

34 كوب سكر

رشة فانيليا

كوب ةربع جقيق سميد

كوب وربع ديق ابيض

رشة ملح

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طريقة عمل كيك الرواني :اخفقي البيض و السكر والفانيليا في المضرب الكهربي جيداقلبي الدقيق مع السميد و الملح جيدافي الصينية ضعي مكعب زبدة وادهنيها جيداورشي رشة من دقيق السميد في قاع الصينيةضيفي خليط الدقيق على خليط البيض وقلبيهم جيدااسكبي الخليط في الصينيةادخليها الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 درجةبمجرد خروجها من الفرن ضيفي الشربات الدافئزينيها حسب رغبتك ، يمكن بالمربى وجوز الهند أو الشيكولاتة السائلة .