حلويات رمضان.. طريقة عمل كيك الرواني.. فيديو

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كيك الرواني

تعتبر كيك الرواني من أشهى الحلوى التي يحبها الكبار والصغار، وهي مناسبة في رمضان لتغيير روتين حلوى القطايف والكنافة، وبدلًا من الكيك العادي .

يمكنك تجربة طريقة عمل كيك الرواني للشيف حسن بخطوات سهلة وسريعة وبمذاق مميز .

مكونات كيك الرواني :
5 بيضات
34 كوب سكر
رشة فانيليا
كوب ةربع جقيق سميد
كوب وربع ديق ابيض
رشة ملح

طريقة عمل كيك الرواني :

اخفقي البيض و السكر والفانيليا في المضرب الكهربي جيدا
قلبي الدقيق مع السميد و الملح جيدا
في الصينية ضعي مكعب زبدة وادهنيها جيدا
ورشي رشة من دقيق السميد في قاع الصينية
ضيفي خليط الدقيق على خليط البيض وقلبيهم جيدا
اسكبي الخليط في الصينية
ادخليها الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة
بمجرد خروجها من الفرن ضيفي الشربات الدافئ
زينيها حسب رغبتك ، يمكن بالمربى وجوز الهند أو الشيكولاتة السائلة .

المصدر: elbalad

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