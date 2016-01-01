بزيت الزيتون.. روتين يومي يعيد للبشرة نضارتها

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زيت الزيتون


يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E الذي يمنح البشرة ترطيبا قويا ويعيد مرونتها، بالإضافة إلى مركبات الفينول التي لها خصائص مضادة للالتهابات، وفقا لما أورده موقع "stylecraze".

وتقلل هذه الخصائص لـ زيت الزيتون من الضرر التأكسدي، مما يساعد على إعادة بناء خلايا الجلد التى تلفت بمرور الوقت مما يلعب دورا كبيرا في تحسين البشرة بشكل طبيعي.

ويمكن تجربة وصفة زيت الزيتون لإعادة نضارة البشرة وتجديد خلايا الجلد.

مكونات وصفة زيت الزتون للنضارة:

زيت الزيتون البكر الممتاز
منشفة ناعمة
ماء دافئ

طريقة عمل وصفة زيت الزيتون للنضارة:
- ضعي قطرات من زيت الزيتون على اطراف اصابعك ودلكي بها البشرة بلطف في شكل حركات دائرية.
- اتركى زيت الزيتون على الوجه بضع دقائق ثم امسحها باستخدام قطعة قماش مغموسة في الماء الساخن.
- كرري هذا الروتين كل يوم قبل النوم ولن تجدي بشرتك مجهدة ابدا.

المصدر: elbalad

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