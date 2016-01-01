يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E الذي يمنح البشرة ترطيبا قويا ويعيد مرونتها، بالإضافة إلى مركبات الفينول التي لها خصائص مضادة للالتهابات، وفقا لما أورده موقع "stylecraze".
وتقلل هذه الخصائص لـ زيت الزيتون من الضرر التأكسدي، مما يساعد على إعادة بناء خلايا الجلد التى تلفت بمرور الوقت مما يلعب دورا كبيرا في تحسين البشرة بشكل طبيعي.
ويمكن تجربة وصفة زيت الزيتون لإعادة نضارة البشرة وتجديد خلايا الجلد.
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التعليقات على بزيت الزيتون.. روتين يومي يعيد للبشرة نضارتها
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