

أخيرًا.. بريطانيا ترحب بالسكوتر الإلكتروني أخيرًا.. بريطانيا ترحب بالسكوتر الإلكتروني

دفع وباء فيروس كورونا المستجد الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إعادة تقييم أفكارها بشأن العمل كالمعتاد.







في بريطانيا، على سبيل المثال، كشف وزير النقل جرانت شابس النقاب أخيرًا عن حزمة بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني لدعم "السفر النشط" مع خروج البلاد في نهاية المطاف من الأزمة.

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سيشهد جزء من هذه الصفقة الترحيب بالدراجات البخارية الإلكترونية رسميًا في البلاد، حيث يتم تتبع المحاكمات المخطط لها في العام المقبل بشكل سريع إلى الشهر المقبل.بفضل قوانين المركبات الصارمة، تم حظر الدراجات البخارية الإلكترونية في بريطانيا سابقًا، باستثناء المحاكمات المقيدة للغاية من قبل شركة الطيور الأمريكية الناشئة.ومع ذلك الآن مع التغييرات التي فرضها والطريقة التي ينتقل بها الناس من مكان إلى أخر - ومع ترقب حكومة بريطانيا بحذر لخيارات نقل أكثر استدامة على المدى الطويل على أي حال - ستبدأ أربع سلطات محلية تجارب السكوتر الإلكتروني الشهر المقبل.قال وزي النقل إن التجارب ستمتد إلى كل منطقة في الدولة التي تريدها، في محاولة للحصول على مخططات تأجير السكوتر الإلكتروني وتشغيلها في أسرع وقت ممكن، برمنجهام وكوفنتري في ويست ميدلاندز من بين المدن الأولى التي انضمت إليها.ليس من الواضح حتى الآن الشكل الذي ستتخذه هذه التجارب - قالت وسائل النقل في ويست ميدلاندز جنبًا إلى جنب مع مجلسي مدينة برمنجهام وكوفنتري، إنهما ستشاركان الخطط والمزيد من التفاصيل حول التجارب أثناء تطويرها.ومع ذلك، فإن إعطاء المدن البريطانية للمضي قدمًا في استخدام الدراجات البخارية الإلكترونية يجعلها في النهاية تسير بسرعة مع المدن الأوروبية الأخرى التي اعتمدت منذ فترة طويلة التكنولوجيا.كما أنه يمثل موقفًا أكثر خضرة من قبل صانعي السياسات - كجزء من حزمة 2 مليار جنيه استرليني أعلنت شركة Shapps أيضًا عن استثمار كبير في ممرات الدورات الجديدة وحقن تمويل بقيمة 10 مليون جنيه إسترليني للبنية التحتية الإضافية لشحن السيارات الكهربائية في الشارع، والتي كان الافتقار إليها عقبة كبيرة لاعتماد EV في البلاد.