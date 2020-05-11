

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 11/5/2020 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 11/5/2020 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نحتفل هذه الأيام بأعياد ميلاد مواليد برج الثور الذين يتصفون بالشخصية القوية والصبر وقوة الإرادة والقدرة على التخطيط بشكل ناجح لأعمالهم ومستقبلهم، ولكن يعيبهم أنهم شديدو العناد والعصبية ولا يسهل أبدًا المناقشة معهم.



حظك اليوم الإثنين 11/5/2020 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. وعكة صحية

يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وبرج السرطان من الأبراج المائية ويتصف مواليده بالحنان والطيبة والهدوء والمثابرة وسرعة البديهة، ومن مشاهير برج السرطان ديانا







حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

تفكر فى التخلى عن بعض المبادئ فى سبيل الحصول على ترقيات أسرع، احذر هذه الفكرة فالأساليب الملتوية والكلام المعسول لن يفى بالغرض دائماً، حاول أن تكون على دراية بطبيعة الأشخاص المحيطين بك، كي لا تجد نفسك تعود إلى الخلف بشكل ملحوظ.

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حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفىالتودد إلى الحبيب والتقرب منه فى لحظات ضعفه دليل على صدق مشاعرك تجاهه، وقدرتك الفائقة على احتوائه، التزم بمشاعرك و اتبع قلبك ولا تسمح لأحد بانتقادها فلن يفهمها ويقدرها إلا شريك حياتك فقط.حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحىتتعرض لوعكة صحية شديدة، تستدعى الراحة فترات طويلة، حاول أن تستعين بالقراءة والاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام التى تفضلها، والالتزام بأوامر الطبيب سيساعدك كثيراً على تخطى هذه الأزمة والخروج منها.توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان الفترة المقبلةتعيش حالة نفسية مرتبكة بعض الشيء بسبب انتقاد الأخرين لك، حاول أن تعيد ثقتهم فيك مرة أخرى، أنت تستطيع فعل ذلك بسهولةحظك اليوم الإثنين 11/5/2020 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. شعور بالاكتئابيقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو من الأبراج الهوائية، ويتصف مواليده بالشخصية شخصية مستقلة، كما أنهم يتمتعون بالذكاء الشديد ولديهم طريقة مميزة في انجاز الأعمال المكلفون بها، لا يقبلون السخرية مهما كانت درجتها أو جرح المشاعر الأخرين، ولا يقبلون بالحلول الوسط، كما أنها شخصيات عنيدة للغاية، ومن مشاهير برج الدلو اوبرا وينفرىبرج الدلو على الصعيد المهنيخلاف في الأراء داخل محيط العمل بسبب محاولة إقناعك للزملاء بوجهة نظر معينة، ولكن إصرارهم وتعنت الرؤساء يسبب حرج وضغوط شديدة عليك، حاول أن تأخذ الأمور ببساطة هذا أفضل بكثير.برج الدلو على الصعيد العاطفيتطور طفيف في علاقتك مع الحبيب، حاول أن تكون هناك بصمة وموقف إيجابي لا ينسي، كى ترتفع قيمتك لدى الحبيب، واياك أن تهمله الفترة الحالية هي الخيط الرفيع الذى سيربط حياته بك طول العمر.برج الدلو على الصعيد الصحيأحيانا تشعر بالاكتئاب وستواجه صعوبة فى الحفاظ على مزاجك المرح، لا تحاول الاندماج مع الآخرين وحاول ان تقضى بعض الوقت فى الاسترخاء وحيدًا، لتستطيع التفكير الجيد في سبب هذه الحالة الطارئةتوقعات علماء الفلك لبرج الدلوشخص عزيز يواجه مشكلة ويحتاج لمساندتك، استمع إليه وحاول أن تجد له حلا يساعده على الخروج من أزمته، فالشعور باليأس والإحباط سيؤذيه كثيرًا، المهم أن تقدم له الدعم دون انتقاد.حظك اليوم الإثنين 11/5/2020 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. الصحة مستقرةيقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو من الأبراج النارية ويتصف مواليده بالكرم وحب مساعده الآخرين وسرعة البديهة والثقة بالنفس، ومن مشاهير برج الحمل ممثلة صبا مباركحظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنىهناك شخصيات يمتلكون صفات قد تسبب لك للإزعاج الدائم، حاول أن تتجاهلهم من حولك، والتزم بقواعدك وتعامل مع الأشخاص في حدود العمل، حتى تمر الفترة بسلام، وتعود الأجواء إلى طبيعتها الهادئة التى اعتدت عليها.حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفىبعض المشكلات التي تحاول إخفائها ومرورها مع شريك حياتك، تزيد من شعورك بالغضب، احذر من القرارات فى هذه الحالة العصبية، حتى لا تكون مجرد قرارات تزيد من تعقيد المشكلات وتفاقمها.حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحىحالتك الصحية مستقرة، لكن العودة إلى العادات الغذائية الخاطئة وغير السليمة، فى أوقات متأخرة من الليل وقبل النوم، تسبب فى زيادة الوزن بشكل ملحوظ، لذلك حاول ان تعود إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم.توقعات علماء الفلك لبرج الحمل خلال الفترة المقبلةالتفكير الدائم فى حل مشكلاتك بشكل عشوائى ودون ترتيب أفكارك، يؤدى إلى فى شكل العلاقات غير مرغوب فيها، والتفكير فى إنهائها بشكل تام حتى تشعر بالراحة.حظك اليوم الإثنين 11/5/2020 برج العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. طور مهاراتكاليوم السابع يقدم لمولود برج العقرب توقعات الأبراج وحظك اليوم العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو برج مائى عاطفى ويتميز أصحابه بحب السيطرة والهدوء ولديهم طموح يسعون لتحقيقه والغموض والشك وحب المغامرة، ومن مشاهير برج العقرب منى زكى.حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنىتحتاج لتطوير مهاراتك في العمل الإداري لتستطيع إدارة مشروعك الخاص الذي تحلم به، ولا تغامر في تتفيذ مشروع بدون دراسة.حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفىمن الخطأ أن تتحدث في أسرار خاصة بشريك حياتك وعلاقتكما، عليك أن تتوقف عن ذلك حتي لا تخسر الحبيب، وأن تسعي للحديث معه لتعيد الثقة المفقودة فيك.حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحىلا تعاني من أعراض صحية جسدية، أنت اليوم صحتك جيدة جدا، لكن عليك أن تحرص على سلامة صحتك النفسية وتبتعد عن الأجواء والأخبار المحبطة.توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب الفترة المقبلةيتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب الفترة المقبلة، أن يكون في حالة استقرار عاطفي وتناغم وتفاهم مع شريك حياته وحل العديد من الخلافات بينهما.حظك اليوم الإثنين 11/5/2020 برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. كن صديقا لشريكك"اليوم السابع" يقدم لمولود برج الجوزاء توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، شخص متغير كل لحظة ومتجدد يمل بسرعة ما يميزه ذكاؤه ويفكر في أكثر من موضوع بنفس الكفاءة، إنهم أصحاب برج الجوزاء ومن مشاهير برج الجوزاء فاتن حمامةحظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنىيوم مميز علي مستوي العمل، حالة من الرضا عن أداءك لدي رؤساءك، فلديك فرصة لتعبر عن نفسك وإمكانياتك وتثبت جدارتك بعد محاولة البعض الفترة الماضية التشكيك في قدراتك.حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفىلا تتعجل في اتخاذ القرارات الحاسمة في علاقتك مع شريك حياتك حتي لا تندم يوما ما، اعطيه فرصة ليدافع عن نفسه ويعبر عن وجهة نظره لتستطيع الحكم عليه، كما عليك أن تكون له صديقا وحبيبا ليلجأ إليك بدلا من اللجوء للآخرين عند معاناته من أي مشكلة.حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحىتعاني من بعض المشكلات الصحية لعل أخطرها عليك حاليا مشكلة متعلقة بالضغط، عليك اللجوء للطبيب والالتزام بالعلاج والراحة بعيدا عن أي ضغوط في العمل أو الأسرة.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلةيتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء الفترة المقبلة تولي منصب مهم في مجال عمله، والحصول على جائزة مهمة تعطيه دفعة معنوية قوية لمواصلة النجاح.حظك اليوم الإثنين 11/5/2020 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. كن قنوعايقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو من الأبراج الهوائية ويتصف مواليده بالدبلوماسية والعدل ولديهم حالة من المرح والفكاهة وحب المغامرة والمثابرة ويتميزون بالتفكير والعقلانية ومن مشاهير برج الميزان عمرو دياب.حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى:عليك أن تدرك أن القناعة والرضا أمر ضروري ومهم لتستطيع الاستمرار في العمل وتحقيق طموحك، وألا تنظر للآخرين وما حققوه، فلكل شخص ظروفه وقدراته، وقد تكون مميزا عنهم ولا تدرك ذلك.حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى:تمر بفترة جيدة وحياة سعيدة مع حبيبك نظرا لقدرتك علي تجاوز بعض الخلافات والمشكلات وبسبب التفاهم الكبير بينكما.حظك اليوم برج الميزان على الصعيد الصحى:تحتاج لضبط أوقات نومك وتنظيم نظام أكلك للتغلب على حالة الإرهاق والخمول التي تعاني منها.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان الفترة المقبلة:يتوقع علماء الفلك لك خلال الفترة القادمة، النجاح في مواجهة بعض التحديات في عملك، ولقاء مع صديق بعد فترة غياب طويلة.حظك اليوم الإثنين 11/5/2020 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. فكر جيدايقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو من الأبراج الترابيه ويتصف مواليده بحب العمل والمرح والصبر ولديهم إصرار كبير وطموح ومن مشاهير برج الثور الممثل المطربة آديلحظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنىاليوم ستقابلك مفاجأة فى العمل وعرض من أحد القيادات بمهام معينة، عليك فقط التفكير جيدا، وبعدها ستكون قادر على أخذ القرار المناسبحظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفىعلاقاتك بشريك حياتك بدأت تأخذ منحنى صعب عليك ان تقوم بتعديل مسار هذه العلاقة حتى لا تندم واعرف مميزات حبيبك وعظمها.حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحىصحتك خلال الفترة الماضية، تشهد حالة من التقلب وهو ما يستدعى منك زيارة الطبيب واستشارته وصارحة بكل الأعراض التى تشعر بهاتوقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلةيتوقع لك خبراء الابراج فى الفترة المقبلة مشروع كبير يغير حياتك ويمنحك الكثير من التميزواستقرار فى محيط علاقتك العاطفية.حظك اليوم الإثنين 11/5/2020 برج الجدى على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تجاهل الماضىيقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم الإثنين لمواليد برج الجدى على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو من الأبراج الترابية ويتصف مواليده بحب العمل والمثابرة والهدوء والقدرة على موازنة الأمور، ومن مشاهير برج الجدى ميشيل أوباما.حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنىلا تفكر كثيرا فى الماضى فربما كنت اليوم فى منصب مرموق فى عملك لكنك كنت تفكر بشكل مختلف عليك التأقلم مع الوضع حتى لا تخسر كل شىء.حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفىالحبيب القديم بدأ يشعر بقيمتك فى حياته ويحاول التواصل معك، لا تعطيه الفرصة واعلم أنه من بادر بخسارتكحظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحىصحتك بدأت تتحسن بعد التزامك بالعادات الصحية فى الغذاء والنوم فداوم على ذلك وستشعر بكم كبير من الطاقة والحيويةتوقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلةيتوقع لك خبراء الأبراج خلال الفترة المقبلة، مزيدا من الطاقة والحيوية والنشوه فى الحب والاستقرار الصحى.حظك اليوم الإثنين 11/5/2020 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. عتاب الأحبة واجبيقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم الإثنين لمواليد برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو من الأبراج النارية ويتصف مواليده بحب القيادة والسيطرة وبالوفاء ولديه كثير من حماس والطاقة، ومن مشاهير برج الأسد تامر حسنى.حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنىالتزامك بقرارات رؤسائك يمنحك قدرة كبيرة على التميز فى عملك، عليك التفكير خارج الصندوق وطرح افكار مبتكرةحظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفىحبيبك قام بفعل اشياء أغضبتك، فلا تأخذ جنبا منه، قم بمعاتبته فعتاب الاحبة واجب حتى لا تزيد الفجوة بينكمحظك اليوم برج الأسد على الصعيد الصحىصحتك خلال الفترة الاخيرة غير مستقرة، عليك استشارة الطبيب والالتزام بتعليماته حتى لا تتدهور صحتك.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد الفترة المقبلةيتوقع لك خبراء الابراج الفلكية خلال الفترة المقبلة، تجديد حالة الحب والسعادة والاستقرار فى عملك ومكافأة غير مادية تسعدكحظك اليوم الإثنين 11/5/2020 برج العذراء على صعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تعاون كبير مع زملائكيقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم الإثنين لمواليد برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو من الأبراج الترابية ويتصف مواليدهبحب العمل وتحمل التعب والإرهاق والمرونة فى التعامل. ومن مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالى.حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنىهناك تعاون كبير بينك وبين زملائك فى العمل مما يساعدك على إنجاز مهام عملك بشكل سريع وملحوظ هناك دعم كبير من رؤسائك بشكل ملحوظحظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفىهناك بعض التوترات التى تواجهها مع الشريك بشكل ملحوظ وكبير حاول تجنب المناقشات أو الحوار معه اليوم وعليك أيضا تحديد موقفك من تلك العلاقة حتى لا تتزايد عليك المشاكل أكثر من ذلكحظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحىصحتك جيدة نتيجة لمحافظتك على نظامك الغذائى الفترة السابقة وأيضا مواظبتك على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم حاول الحفاظ على ذلكتوقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء الفترة المقبلةمن الممكن اليوم أن تشعر أن مزاجك غير جيد على الإطلاق فهناك العديد من الأمور التى يطلب منك إنجازها بشكل سريع حاول أن تكون أكثر هدوء وصبر حتى تتمكن من القيام بذلك وحاول أيضا أخذ قسط كافى من الراحة اليوم.حظك اليوم الإثنين 11/5/2020 برج القوس المهنى والصحى والعاطفى.. علاقتك جيدة بالشريكيقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج القوس علي الصعيد المهني والصحي والعاطفى، وهو من الأبراج النارية ويتصف مواليده بالطيبة وحب العمل والغموض وحب المغامرة والاستكشاف ومن مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين.حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنىبعض المشاكل ستواجهك فى عملك بشكل كبير حاول أن تكون أكثر صبرا وهدوءا حتى تتمكن من تجاوزها لأنها من الممكن أن تسبب لك بعض المشاكل مع رؤسائك فى العملحظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفىعلاقتك جيدة بالشريك ويمكنك اليوم قضاء وقت ممتع معه والتعبير له عن مدى حبك له فمن الممكن أن تفاجئه بشىء لم يتوقعه منك كهدية أو شئ يحبه خصوصا أنك كنت تتجاهله الفترة السابقة بشكل ملحوظ.حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحىحاول الاعتناء بصحتك لأنك من الممكن أن تعانى من ألام العظام خلال الفترة المقبلة والتى من الممكن أن تتطلب منك استشارة طبييك لذلك كن حذرا.توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس الفترة المقبلة:هناك بعض الأمور التى يطلب منك إنجازها ولكن عليك ترتيب أمورك وأولوياتك حتى تتمكن من إنجازها سريعا هناك بعض الأشخاص الذين يحاولون تعطيلك عن ذلك حاول أن تتفاداهم حتى تستطيع التركيز فى الأمور التى عليك إنجازها اليوم.حظك اليوم الإثنين 11/5/2020 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تجنب النزاعاتيقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو من الأبراج المائية ويتصف مواليده بحب الخيال و المغامرة والطيبة والحنان و الشجاعة وحب الاستكشاف. ومن مشاهير برج الحوت الفنان أحمد السقا.حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:اليوم قد تتخذ قرارا بشأن الانتقال إلى مكان جديد فى عملك قد يكون ذلك لصالحك بشكل كبير وسوف تشعر بشغف أكبر فى عملك لأن لديك كثير من المقترحات والأفكار الجديدة والمختلفة.حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفىهناك شخص قريب منك وهو بالفعل الشخص الذى يحبك جدا ولكنه لا يعترف إليك بذلك قد يكون لديه تخوف و بعض القلق من ااعتراف بذلكحظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحىصحتك جيدة ولكن هناك بعض الضغوطات والتوترات التى من الممكن أن تسبب لك ارتفاع فى ضغط الدم أو إصابتك بالصداع النصفى.توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت الفترة المقبلةعبر عن آرائك الصريحة ولكن دون أن يرتفع صوتك، الخيار الأفضل فى هذه المرحلة هو تجنب النزاعات مع الأشخاص الذى تعيش معهم وإلا ستواجه مشكلات أكبر منك.