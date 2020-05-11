5 توابل تعمل علي تقوية جهاز المناعة لمواجهة الفيروسات .. تعرف عليها
تمنح التوابل المختلفة لولائم وأكلات شهر رمضان مذاقا مميزا، بل إن هناك بعض التوابل الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية والخصائص التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.
وحسب ما ذكره موقع blog فأن هناك 5 أنواع من التوابل التى ينصح بوضعها فى أكلات رمضان لتقوية المناعة وهى:
1- الكركم
يحتوى الكركم على كمية عالية من العناصر والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى وحماية الجسم من الفيروسات والعدوى، كما أنه يعتبر من أفضل أنواع التوابل التى تعالج الالتهابات والألم.
2- الزنجبيل
يحتوى الزنجبيل على مواد مضادة للأكسدة وعناصر تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية كما يحتوى على مواد مضادة للالتهابات.
3- الفلفل
يعد الفلفل من أشهر التوابل الغنية بالفيتامينات والخصائص التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية، ويطرد السموم والجراثيم من الجسم.
4- الكارى
من أهم أنواع التوابل التى نستخدمها فى اعداد الاكلات المختلفة، ويحتوي على نسبة كبيرة من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تقوية المناعة ووقاية الجسم من الامراض والفيروسات.
5- القرفة
تحتوى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة الضرورية لتنشيط الدورة الدموية وخفض مستوى الكوليسترول الضار بالجسم.
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