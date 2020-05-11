

يقي من أمراض كثيرة.. فوائد البلح باللبن المذهلة في رمضان يقي من أمراض كثيرة.. فوائد البلح باللبن المذهلة في رمضان

يعتبر مشروب التمر والحليب أو "البلح بالبن"، كما يطلق عليه، من المشروبات الرمضانية المفضلة لدى الكثيرين كما يستخدمه الكثيرون كطعام قبل تناول الفطار وربما لا يعلم البعض فوائده العديدة.



وترصد "الوطن" فيما يلي فوائد التمر والحليب لعلاج عدد من الأمراض والوقاية منها وفقا لموقع "medical news today" و"organic facts" و"food nd tv".



فوائد التمر

- يساعد في إدرار البول.

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- يخلص الجسم من السوائل المحبوسة به مما يساعد في علاج السمنة.- ينظف الكبد وغسل الكلى طبيعياً بمجرد تناوله.- يعمل على علاج السعال والبلغم في حالات البرد ونزلات الإنفلونزا.- يحمي من الإصابة بأمراض السرطان.- يحمي صحة العين ويمنع جحوظها.- يعد مهدئا طبيعيا للأعصاب وصديقا للجهاز العصبي في الجسم.- يقلل من أعراض طنين الأذن وضعف الأعصاب السمعية.- غني بالفيتامين ب 12 الذي يقوي الأعصاب في الجسم.- يلين الأوعية الدموية في الجسم بالإضافة إلى أن التمر ضمن أهم الأطعمة الصحية.- يرطب الأمعاء.- يقاوم التهابات الجسم بأنواعها مثل التهاب المفاصل والتهاب الشرايين والتهاب الجهاز الهضمي.- يحفز عمل وأداء الغدة الدرقية.- غني بالألياف مما يؤدي إلى الشبع وامتلاء البطن لفترة كبيرة.- يعالج أمراض فقر الدم والأنيميا لاحتوائه على الحديد.- يحافظ على صحة القلب ويقي من النوبات القلبية.- يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.- يقوي عضلات الجسم والمفاصل ويزيد من مرونتها.فوائد الحليب- يمد الجسم بالكسيوم لحماية العظام من الهشاشة ونموها وللحفاظ على الأسنان.- غني بالفيتامينات والبروتين والأحماض الدهنية.- يمد الجسم بفيتامين د الذي يحتاجه.- يقلل من الإصابة بأمراض السكري والنوبات القلبية.- يساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون.- يعمل التمر والحليب على وقف إنتاج الخلايا الدهنية في الجسم.- يعمل على نمو الشعر ودعمه وتقويته ويمنع تساقطه.- يعزز إنتاج هرمون السيرتونين المهدئ.