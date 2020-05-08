ارتفع الدولار، اليوم الإثنين، وسط قلق المستثمرين من أن التعافي الاقتصادي قد يكون أبطأ من المأمول مما جعلهم ينشدون الأمان في العملة الأمريكية رغم تخفيف عدد أكبر من الدول إجراءات العزل لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وكان الدولار مستقرًا إلى حد بعيد الليلة الماضية لكنه ارتفع في التعاملات المبكرة في لندن مع تعديل المستثمرين توقعات المخاطر واضعين نصب أعين التحذير من موجة ثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19.
وقالت اليابان اليوم إنها قد تنهي حالةالطوارئ في عدد كبير من المناطق الأسبوع الجاري، بينما أعلنت نيوزيلندا أنها قد تخفف قيودًا يوم الخميس. ووضعت بريطانيا خططًا لتخفيف
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ارتفاع الدولار وتراجع الين مع تخفيف إجراءات العزل في كثير من الدول
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق