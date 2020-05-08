

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 11 مايو ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 11 مايو

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات الاثنين 11 مايو 2020، وذلك بعد انخفاضها خلال تعاملات السبت بقيمة تراوحت بين 3 جنيهات و5 جنيهات في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية.



يأتي هذا الانخفاض بعد الزيادة التي شهدتها أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الجمعة، وتراوحت قيمة الزيادة بين 6 جنيهات و12 جنيها وبلغت قيمة الزيادة في سعر عيار الذهب 21 نحو 10 جنيهات في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وسجلت أسعار الذهب بالسوق المحلية، عيار 21 نحو 744 جنيها، وعيار 18 نحو 638 جنيها، وعيار 24 نحو 850 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5952 جنيها.وكانت أسعار الذهب في مصر، تراجعت خلال تعاملات الأربعاء، وفقد عيار الذهب نحو 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية على كافة الطرق العامة، من الساعة 9 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من ٥ مساء حتى ٦ صباحاوتعمل محلات الذهب والمجوهرات على مستوى الجمهورية من الساعة 10 صباحآ وحتى الساعة 5 مساءً.الكلمات الدالة