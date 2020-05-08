أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، عددا من النصائح والإرشادات ضمن برنامج الشهري الخاص بأشجار المانجو عن طريقة التعامل معها خلال شهر مايو الجاري.
يأتي ذلك بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف د.علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي وذلك في ضوء النهوض بالمحاصيل وزيادة جودتها وإنتاجها وتوعية المزارعين بذلك، بعد غزو المحاصيل الزراعية لمصرية لمعظم الأسواق العالمية.
وكشف تقرير البساتين أن يجب خلال شهر مايو إجراء التقليم الصيـفي بإزالة الشماريخ الزهرية المشوهة وذلك بجزء من النسيج حتى 20 سم وذلك لتشجيع خروج نموات خضرية أسفلها من نفس الموسم والتي تحمل ثمار في الموسم التالي وذلك للحد من تبادل الحمـل .
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التعليقات على الزراعة تصدر توصيات لمزارع المانجو خلال مايو
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