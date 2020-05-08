الزراعة تصدر توصيات لمزارع المانجو خلال مايو

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الزراعة تصدر توصيات لمزارع المانجو خلال مايو

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، عددا من النصائح والإرشادات ضمن برنامج الشهري الخاص بأشجار المانجو عن طريقة التعامل معها خلال شهر مايو الجاري.

يأتي ذلك بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف د.علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي وذلك في ضوء النهوض بالمحاصيل وزيادة جودتها وإنتاجها وتوعية المزارعين بذلك، بعد غزو المحاصيل الزراعية لمصرية لمعظم الأسواق العالمية.

وكشف تقرير البساتين أن يجب خلال شهر مايو إجراء التقليم الصيـفي بإزالة الشماريخ الزهرية المشوهة وذلك بجزء من النسيج حتى 20 سم وذلك لتشجيع خروج نموات خضرية أسفلها من نفس الموسم والتي تحمل ثمار في الموسم التالي وذلك للحد من تبادل الحمـل .

وأضاف تقرير البساتين أنه يجب خلال شهر مايو، إضافة الدفعة الثالثة من السماد الازوتي والثانية من التسميد البوتاسي وذلك حسب عمر الأشجار وطريقة الري، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في الرش الوقائي ضد البياض ألدقيقي كما سبق حتى منتصف مايو.

المصدر: اخبار اليوم

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