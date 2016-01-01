خضار رخيص الثمن يساعد فى علاج سرطان الثدى



علاج سرطان الثدى علاج سرطان الثدى



يتسبب سرطان الثدي فى معاناة المرأة من أعراض ومضاعفات خطيرة أخطرها على الإطلاق هى تزايد ونمو الورم وانتشاره في أجزاء أخرى من الجسم.



ذكر موقع " healthbenefitstimes" أن بعض انواع الخضروات تساعد فى علاج سرطان الثدي والحد من انتشاره ومن هذه ضار منتشر في الأسواق وبسعر منخفض وهو الجرجير.



أظهرت دراسة حديثة أجريت على مريضات سرطان الثدي أن تناول 80 جرام يوميا من الجرجير يساعد في الحد من نمو سرطان الثدي عند النساء.

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وأن سر الجرجير فى منع تدهور حالة مريضات سرطان الثدي هو احتواءه على مادة تساعد تعزيز قوة الدفاع ويحمي الخلايا من الأمراض، كما يمتلك الجرجير كمية كبيرة من فيتامين سي الذي يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي الناجم عن السرطان.ينصح خبراء التغذية بغسل الخضروات بالماء والخل قبل تناولها للتخلص من المواد الضارة العالقة بها وهذا السلوك من الأمور الهامة جدا في كل المستشفيات الخاصة بعلاج السرطان.