خضار رخيص الثمن يساعد فى علاج سرطان الثدى

يتسبب سرطان الثدي فى معاناة المرأة من أعراض ومضاعفات خطيرة أخطرها على الإطلاق هى تزايد ونمو الورم وانتشاره في أجزاء أخرى من الجسم.
ذكر موقع " healthbenefitstimes" أن بعض انواع الخضروات تساعد فى علاج سرطان الثدي والحد من انتشاره ومن هذه ضار منتشر في الأسواق وبسعر منخفض وهو الجرجير.
أظهرت دراسة حديثة أجريت على مريضات سرطان الثدي أن تناول 80 جرام يوميا من الجرجير يساعد في الحد من نمو سرطان الثدي عند النساء.
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