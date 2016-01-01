حذر الدكتور صيدلي باهر السعيد، من شراء حقن التخسيس المنتشرة بالأسواق، والتي نرى إعلاناتها بشكل يومي على بعض القنوات، مؤكدًا أنها خدعة كبرى وتسبب مشاكل صحية مختلفة.
وأوضح الدكتور باهر السعيد في لقائه ببرنامج أنبوكس المذاع على قناة صدى البلد، أن حقن التخسيس ما هى إلا خدعة من شركات مجهولة الهوية تروج لهذه الحقن، خاصة في فترة الحجر المنزلي، حيث يسعى الكثير إلى إنقاص الوزن بأي شكل.
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التعليقات على تضر القلب وتسبب السرطان.. مخاطر كارثية لحقن التخسيس | فيديو
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