أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن سيدنا سعد بن عبادة عندما كانت الحروب تتم مع قريش فى تلك الفترة ضد الإسلام والرسول قال رضى الله عنه: "اليوم يوم الملحمة، اليوم تراق فيه الدماء، ويظل الله فيه قريشا"، مشيرا إلى أنه كان يتوعد بالثأر.
وأضاف "كريمة" خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق مقدم برنامج "نور النبي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه أسرع بما قاله سيدنا سعد بن عبيدة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موضحا أنها لم تكن نميمة بل كان حكم فى السياسة.
وتابع أن أى مواطن شريف إذا كان يعلم بوجود بؤرة إرهابية لو تستر عنها يصبح مثل الإرهابي الذى أمسك السلاح.
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التعليقات على ما حكم المتستر على إرهابي .. أحمد كريمة يجيب
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