جامعة طنطا تطلق منصة إلكترونية لرفع أبحاث الطلاب وتطبيق محاضرات .. حمل فيديوهات الشرح عبر هذا الرابط

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أكد الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة ستوفر مقاطع فيديو للطلاب توضح من خلالها كيفية التعامل مع المنصة الإلكترونية وذلك من خلال التطبيق الذي اطلقته الجامعة .



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3 مرشحين لمنصب عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطاوأضاف "سبع"، أن المنصة الإلكترونية سيتم من خلالها تقييم ابحاث الطلاب كما أن الطلاب يمكنهم التعرف على موضوعات الابحاث وضوابط عمل البحث من خلال الموقع الرسمي للجامعة.وكان قد أشار إلى ان الجامعة حاليا قدمت المقررات عبر تطبيق للهاتف المحمول ليسهل على الطلاب مشاهدة وتحميل المحاضرات كما يسهل على اعطاء هيئة التدريس التواصل مع الطلاب حيث تم ربط المنصات التعليمية وصولا إلى إطلاق التطبيق.وأكد "سبع" أن الجامعة تقوم بنشر المحاضرات في نفس أوقاتها الرسمية واعادتها على مدار 24 ساعة، حيث تعمل على اتباع منظومة التعليم عن بعد واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس والتسهيل على الطلاب فى تحصيل المقررات الدراسية والتزام المنزل، مشيرا إلى أنه تم عمل فيديو لشرح كيفية استخدام التطبيق للتسهيل على الطلاب.وأكد رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تواصلت مع قناة الدلتا لإعادة إذاعة المحاضرات لأبناء القرى الذين لا يملكون خدمات الإنترنت.رابط تحميل التطبيق للأجهزة Androidhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobileرابط تحميل التطبيق للأجهزة IOShttps://apps.apple.com/us/app/moodle/id633359593رابط فيديو لكيفية استخدام التطبيقhttps://tanta.edu.eg/News_details_archive.aspx?ID=c5789331-3e82-4001-896e-ce0f40aae751