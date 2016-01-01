جامعة طنطا
أكد الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة ستوفر مقاطع فيديو للطلاب توضح من خلالها كيفية التعامل مع المنصة الإلكترونية وذلك من خلال التطبيق الذي اطلقته الجامعة .
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وأضاف "سبع"، أن المنصة الإلكترونية سيتم من خلالها تقييم ابحاث الطلاب كما أن الطلاب يمكنهم التعرف على موضوعات الابحاث وضوابط عمل البحث من خلال الموقع الرسمي للجامعة.
وكان قد أشار إلى ان الجامعة حاليا قدمت المقررات عبر تطبيق للهاتف المحمول ليسهل على الطلاب مشاهدة وتحميل المحاضرات كما يسهل على اعطاء هيئة التدريس التواصل مع الطلاب حيث تم ربط المنصات التعليمية وصولا إلى إطلاق التطبيق.
وأكد "سبع" أن الجامعة تقوم بنشر المحاضرات في نفس أوقاتها الرسمية واعادتها على مدار 24 ساعة، حيث تعمل على اتباع منظومة التعليم عن بعد واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس والتسهيل على الطلاب فى تحصيل المقررات الدراسية والتزام المنزل، مشيرا إلى أنه تم عمل فيديو لشرح كيفية استخدام التطبيق للتسهيل على الطلاب.
وأكد رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تواصلت مع قناة الدلتا لإعادة إذاعة المحاضرات لأبناء القرى الذين لا يملكون خدمات الإنترنت.
رابط تحميل التطبيق للأجهزة Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile
رابط تحميل التطبيق للأجهزة IOS
https://apps.apple.com/us/app/moodle/id633359593
رابط فيديو لكيفية استخدام التطبيق
https://tanta.edu.eg/News_details_archive.aspx?ID=c5789331-3e82-4001-896e-ce0f40aae751
التعليقات على جامعة طنطا تطلق منصة إلكترونية لرفع أبحاث الطلاب وتطبيق محاضرات .. حمل فيديوهات الشرح عبر هذا الرابط
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