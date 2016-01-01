تعليم الإسكندرية تتسلم 181 ألف مشروع بحثي من طلاب الابتدائي والإعدادي

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قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن إجمالي المشروعات البحثية التي جرى رفعها إلكترونيا على المنصة التعليمية أو تسليمها ورقيًا بمدارس المحافظة بلغ 73 ألفا و273 مشروعًا بحثيًا للمرحلة الإعدادية حتى الآن.



وواصلت مدارس الإسكندرية، الاثنين، تسلّم المشروعات البحثية بنظاميها "إلكتروني- ورقي" من طلاب المرحلتين الإعدادية والابتدائية، وذلك لليوم الثالث على التوالي.



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وأضاف الديب، أن طلاب المرحلة الابتدائية سلموا 108 آلاف و331 مشروعا بحثيا حتى الآن، موضحًا أن يجري تقديم الدعم الفني الكامل للطلاب وأولياء الأمور حتى يتسنى للطلاب رفع البحث إلكترونيا لكونه الأكثر أمانا. وحول التسليم الورقي.اقرأ ايضا | قرار بارتداء الكمامات في جامعة الاسكندرية اعتبارا من الغدوأشار "الديب"، إلى أنه جرى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية أولياء الأمور من فيروس كورونا المستجد من خلال ترك مسافات وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات.وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه وجه بتواجد المعلمين داخل المدارس بالتناوب وعدم المساس بحالات الإجازة الاستثنائية، فضلا عن عدم ربط استلام المشروعات البحثية بأي مصروفات.