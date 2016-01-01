تفقد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، الاثنين، عددا من المدارس الخاصة بالمحافظة لمتابعة عملية تسليم المشروعات البحثية المقررة على طلاب مرحلة التعليم الأساسى من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، وفقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم.
وأكد وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد ملتزم بجميع التعليمات والقواعد المنظمة لاستلام المشروعات البحثية، مشددا على عدم ربط استلام المشروعات بدفع المصروفات المدرسية حسب تعليمات الوزارة والإبلاغ حال وجود أى عقبات تعيق استلام المشروعات.
ووجه باهى الشكر لكل العاملين بالمدارس كل حسب تخصصه ومركز التطوير التكنولوجى على المجهود الضخم المبذول لإنجاح عملية استلام الأبحاث كما وجه الشكر لأولياء الأمور لتعاونهم الدائم وحرصهم على مستقبل أبنائهم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على انتظام علمية استلام أبحاث الطلاب ببورسعيد وعدم ربطها بدفع المصروفات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق