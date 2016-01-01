انتظام علمية استلام أبحاث الطلاب ببورسعيد وعدم ربطها بدفع المصروفات



انتظام علمية استلام أبحاث الطلاب ببورسعيد انتظام علمية استلام أبحاث الطلاب ببورسعيد

تفقد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، الاثنين، عددا من المدارس الخاصة بالمحافظة لمتابعة عملية تسليم المشروعات البحثية المقررة على طلاب مرحلة التعليم الأساسى من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، وفقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم.



وأكد وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد ملتزم بجميع التعليمات والقواعد المنظمة لاستلام المشروعات البحثية، مشددا على عدم ربط استلام المشروعات بدفع المصروفات المدرسية حسب تعليمات الوزارة والإبلاغ حال وجود أى عقبات تعيق استلام المشروعات.



ووجه باهى الشكر لكل العاملين بالمدارس كل حسب تخصصه ومركز التطوير التكنولوجى على المجهود الضخم المبذول لإنجاح عملية استلام الأبحاث كما وجه الشكر لأولياء الأمور لتعاونهم الدائم وحرصهم على مستقبل أبنائهم.

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وأشار باهى إلى أن المدارس مستمرة فى استلام المشروعات البحثية من الطلاب أو أولياء الأمور لمن تعذر عليهم عملية الرفع إعلى منصة ادمودو وحالات الدمج والتربية الخاصة وطلاب المنازل حتى يوم ١٦ مايو الجارى وسط إجراءات إحترازية مشددة لضمان سلامة الجميع وللوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره.