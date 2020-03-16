بكود الطالب.. احصل على رقم جلوسك في امتحانات الثانوية العامة الآن



احصل على رقم جلوسك في امتحانات الثانوية العامة احصل على رقم جلوسك في امتحانات الثانوية العامة

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل بتفعيل رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020، على الموقع الإلكتروني للوزارة بدءا من اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020



وللحصول على رقم جلوسك في امتحانات الثانوية العامة يمكنك اتباع الخطوات التالية :

- ادخل على الرابط التالي http://seat.thanwya.emis.gov.eg/

- ادخل كود الطالب بشكل صحيح

-اضغط على تسجيل دخول



ومن المقرر أن يتم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020 ، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.



وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للطالب الاستعلام عبر الرابط (http://emis.gov.eg)، كما أنه سيتم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020.



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وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه تم التنبيه على جميع لجان النظام والمراقبة بضرورة وضع تعليمات وآليات لتسليم بطاقات أرقام الجلوس وإبلاغ المدارس بها ومن بينها تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات وأن يكون التسليم فى فناء المدرسة ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات.وفى ذات السياق أضاف حجازي، أنه على جميع المدارس ضرورة الالتزام بتطبيق القرار رقم (719) الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2020 والذى ينص على تنظيم تواجد السادة المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التى ذكرها القرار.ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم، ستكون مواعيد الامتحانات كالتالي:الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينيةالثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والإحصاءالخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولىالأحد 14 يونيو 2020: الديناميكاالثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء والاستاتيكا والفلسفةالخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحاناتالأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخالثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحاناتالخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافياالأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنيةالثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحاناتالخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماعالأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية