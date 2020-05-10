لحظة إصابة البارجة الإيرانية بنيران صديقة في خليج عمان ..فيديو



إصابة مدمرة حربية إيرانية إصابة مدمرة حربية إيرانية

تداولت وسائل إعلام في إيران، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يرصد لحظة إصابة مدمرة حربية إيرانية، بارجة أخرى تحمل نفس علم الدولة، وتشارك في تدريبات عسكرية تحت لواء البحرية الايرانية في خليج عمان.



ووفق بيان أصدرته البحرية الإيرانية، اليوم، ذكر أن نيران صديقة تسببت بالحادث، حيث أصاب صاروخ إيراني البارجة، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.



وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت أن مدمرة "جماران" استهدفت بالخطأ بارجة "كونارك" أثناء تدريبات للقوات البحرية الإيرانية.

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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إسنا) إن 19 شخصا قتلوا في حادثة النيران الصديقة، بينما تم إدخال 15 آخرين إلى المستشفى في "حالة جيدة".ونفت وسائل إعلام إيرانية تقارير سابقة عن أن كوناك غرقت، قائلة إن السفينة تم سحبها للتفتيش بعد ذلك.وقالت مصادر بالدولة الايرانية إن كوناك تم إصلاحها في 2018 وتمكنت من إطلاق صواريخ بحرية ومضادة للسفن لكنها لم تشارك بنشاط في التدريبات.وكانت السفينة التي يصل طولها 155 قدمًا، قد دخلت بالقوات البحرية الايرانية منذ عام 1988 وكانت سعتها 40 طنًا.وقال التلفزيون الحكومي في طهران ان حريقا اندلع يوم الاحد بالقرب من ميناء جاسك على بعد نحو 790 ميلا جنوب شرقي طهران في خليج عمان.ويأتي ذلك بعد أن أسقطت إيران بطريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية بينما كانت تقلع من مطار طهران في وقت سابق من هذا العام ، ما أسفر عن مقتل 176 على متنها.https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2020/05/10/7451391554034840110/636x382_MP4_7451391554034840110.mp4