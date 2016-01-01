بعد خسارة الفيفا والجبلاية .. الأهلي يطارد عبدالله السعيد من جديد



عبدالله السعيد عبدالله السعيد

أنهى اتحاد كرة القدم الجدل المثار حول شكوى النادي الأهلي ضد عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي "بيراميدز".



وشهدت الأيام الماضية تقدم إدارة النادي الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي، وعاد للانضمام لناد مصري "بيراميدز " دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب، عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.



وعلم "صدى البلد" أن اتحاد كرة القدم قرر التحفظ على شكوى الأهلي بعد أن تم التأكد من صحة موقف عبدالله السعيد عند انتقاله إلى بيراميدز ، حيث انتقل إلى بيراميدز بعد فسخ تعاقده بشكل رسمي مع أهلى جدة السعودي، ولم يجد الأهلي سوى التقدم بشكوى لاتحاد كرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي، لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف ناد مصري، وبالتالي بات الأمر شأنا داخليا والمسئول عنه الاتحاد المصري لكرة القدم.

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يذكر أن رد الفيفا الذي تلقاه النادي أيضًا تضمن أنه قام باستطلاع موقف أهلي جدة السعودي من الأزمة، والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري، لذا تقدمت إدارة النادي بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلي، خاصًة وأن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرفا خارجيا وهو أهلي جدة السعودي؛ وبالتالي لجأ النادي إلى الفيفا، وتلقى الرد الذي سبق الإشارة إليه.وتقدم الأهلي بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جدة وعبد الله السعيد والذي اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي ناد مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جدة، وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته 2 مليون دولار، كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لنادي مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي.وأصبح أمام الأهلي طريقا واحدا فقط للحصول على حقوقه من عبد الله السعيد بعد تبخر آماله فى شكواه للاتحاد المصري أو الفيفا، ويبقي للأهلى فقط اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" وهى آخر الحلول أمام الأهلي فى شكواه ضد عبدالله السعيد.