الحكومة البريطانية تقرر استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز

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اقتربت منافسات الدوري الإنجليزي من العودة من جديد خلال الفترة المقبلة بعد توقف دام طويلا بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير .



وأكدت صحيفة ديلي ميل، أن آمال عودة البريميرليج تتزايد بشكل كبير، خاصة أن الحكومة البريطانية ستمنح الضوء الأخضر لاستكمال البطولة.



وأضافت " الديلى ميل " أن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، سيسمح بعودة النشاط الرياضي، بقرار سيصدر اليوم الإثنين، بشرط الوفاء بشروط الصحة والسلامة.

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وتابعت أن مباريات الدوري الإنجليزي، ستقام من منتصف شهر يونيو المقبل خلف الأبواب المغلقة وفي ملاعب محايدة.وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة ميرور أن بطولة الدوري الإنجليزي ربما يتم إقامتها بشكل مستمر بدون حضور جماهيري حتى يتوفر لقاح لفيروس كورونا.وفى هذا السياق أكدت شبكة سكاي سبورتس، أن هناك 6 أندية لديها تحفظات على مقترح إنهاء الموسم على ملاعب محايدة بدون جماهير، وهي برايتون ووست هام وواتفورد وبورنموث وأستون فيلا ونوريتش.وتري الأندية الراغبة في إلغاء الهبوط، أن المباريات المقبلة ستقام في ظروف مختلفة عما كانت عليه في بقية الموسم، وبالتالي من الظلم هبوط 3 أندية على هذا الأساس.كما تري الأندية أن ليس جميع الفرق لديهم نفس عدد المباريات على ملعبها وخارج أرضها في المباريات المتبقية، وهو أمر غير عادل أيضًا من وجهة نظر الأندية الراغبة في إلغاء الهبوط.وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت مؤخرا، تأجيل مسابقة البريمرليج، لأجل غير مسمى، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.