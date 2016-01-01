تثير زيادة أرقام المصابين بكورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة العديد من التساؤلات حول ما يحدث و السر وراء ذلك خاصة في ظل ما تبذله الدولة من جهود لمواجهة الأزمة و ادارتها لها بشكل صحيح منذ البداية ، فبعد 51 يوماً سجلت مصر أول ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد وجاءت الألف الثانية بعد 8 أيام وانخفضت المدة الزمنية تباعا حتى سجلت الألف الخامسة والسادسة بعد أربعة أيام ثم الألف الثامنة في أقل من ثلاثة أيام.
فكيف حدثت تلك القفزة في أعداد المصابين؟ وما هو تفسير المتخصصين لها لمعرفة الإجابة شاهد الفيديو التالى .
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التعليقات على فيديو.. كيف قفزت أعداد المصابين بفيروس كورونا فى مصر؟
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