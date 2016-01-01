غلق مصلحة الدمغة والموازين 14 يوما بعد ظهور حالة كورونا لرئيس قسم التحليل



مصلحة الدمغة والموازين مصلحة الدمغة والموازين



قررت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية غلق مقر المصلحة بمنطقة الجمالية 14 يوما بعد اكتشاف ظهور حالة كورونا لمدير قسم التحليل بالمصلحة، وتم إغلاق المقر لتطهير وتعقيم المكان حفاظا على العاملين والمترددين على المكان فى ظل تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



جاء قرار المصلحة بعد ظهور أعراض الأصابة على مدير التحليل بالمصلحة بمنطقة الجمالية وعقب الى مستشفى وإجراء مسحة له وتبين إيجابية العينية وانه مصاب فيروس كورونا تم إغلاق مقر المصلحة وإعطاء جميع المخالطين للحالة 14 يوما وهى فتره حضانة الفيروس وتعليق كافة الأنشطة بمقر الجمالية وإجراء عمليات التعقيم والتطهير للمقر.



ومرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولم يكن هناك أى علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه فى مدينة ووهان الصينية فى الأول من ديسمبر 2019.

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تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً، ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض، وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة.