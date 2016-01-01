كشف مسئولو اتحاد الكرة أنهم تقدموا باقتراح إلى وزير الشباب والرياضة، خلال حفل الإفطار الذى جمعهم الأربعاء الماضى بمقر الجبلاية، لعودة الدورى أول أغسطس المقبل بعدما أوضح الوزير أن هناك صعوبة فى عودة الدورى فى الوقت الحالى.
وقال مسئولو الجبلاية إنهم اقترحوا على وزير الرياضة إنهاء الدورى الحالى أول أكتوبر المقبل، على أن ينطلق الدورى الجديد يوم 15 من نفس الشهر، أى بعد أسبوعين فقط من انتهاء الموسم الجارى، لاسيما أن اللاعبين حصلوا على فترة راحة كافية فى الوقت الحالى فى الاجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة للحد من فيروس كورونا.
وأضاف مسئولو الجبلاية أن هناك أكثر من سيناريو لاستئناف الدورى، فى ظل التمسك باستكمال المسابقة وعدم إلغائها هذا الموسم شرط الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة ومجلس الوزراء باستئناف النشاط.
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التعليقات على اتحاد الكرة: اقتراح بإنهاء الدورى أول أكتوبر.. وانطلاق الجديد بعد أسبوعين
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