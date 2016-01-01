فيديو.. لسه اللى جاى أصعب.. أول موجة حارة فى رمضان

آخر الأخباراخبار مصر › فيديو.. لسه اللى جاى أصعب.. أول موجة حارة فى رمضان

صورة الخبر: أول موجة حارة فى رمضان
أول موجة حارة فى رمضان

تتعرض البلاد بداية من اليوم الاثنين لموجة حارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية، حيث تشهد البلاد بدءا من غد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع، وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية، بأن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بنهاية الأسبوع لـ 38 درجة بالقاهرة و40 و41 درجة جنوبا.



وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس وتفاصيل الموجة الحارة لنهاية الأسبوع، كما يلى..

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو.. لسه اللى جاى أصعب.. أول موجة حارة فى رمضان

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80763

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager