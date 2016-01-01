فيديو.. لسه اللى جاى أصعب.. أول موجة حارة فى رمضان



أول موجة حارة فى رمضان أول موجة حارة فى رمضان

تتعرض البلاد بداية من اليوم الاثنين لموجة حارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية، حيث تشهد البلاد بدءا من غد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع، وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية، بأن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بنهاية الأسبوع لـ 38 درجة بالقاهرة و40 و41 درجة جنوبا.







وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس وتفاصيل الموجة الحارة لنهاية الأسبوع، كما يلى..