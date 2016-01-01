مفتى الجمهورية يحدد مصارف الزكاة وحكم خروجها للمستشفيات.. فيديو

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صورة الخبر: مفتى الجمهورية
مفتى الجمهورية

قال مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام إن الذى ينظر فى المصارف الثمانية للزكاة يجد مصرفين غير موجودين حاليا وهما المؤلفة قلوبهم وفى الرقاب .

وأضاف المفتى خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج نور النبى المذاع على قناة صدى البلد، فى ظل غياب المصرفين يبقى الفقراء والمساكين والعاملين على الزكاة فى الجمعيات والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ونلاحظ تعلق هذه المصارف بالإنسان.

وتابع أن مصرف فى سبيل الله وفى بعض الحالات يستوعب مصرف ابن السبيل معنى الكوارث أو وقت الشدة ولذلك لا مانع إطلاقا من إعطاء المستشفيات والأبنية الطبية تحت بند فى سبيل الله وأغلب المستشفيات تعالج بالمجان وتعالج الفقراء والمساكين فستعود على مصارف أخرى بالنفع.

المصدر: youm7

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