ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب مغلي من البابونج



فوائد البابونج فوائد البابونج

البابونج هو واحد من الأعشاب الطبيعية التي تحمل الكثير من الفوائد الصحية، وينصح الأطباء بتناول كوب منه يوميا.



وكشفت الدكتور سهام سوقية استشاري التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بضرورة شرب مغلي البابونج، كما انها أشارت في منشورها على الفوائد الصحية له وهى:



- يساهم في تهدئة الأعصاب

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- يمنحهم الشعور بإنتعاش حالتهم الصحية- يساهم في الاسترخاء و النوم بشكل أفضل- يساهم في خفض مستوى الجلوكوز المرتفع في الدم- وجدت بعض الدراسات أنه بعد شرب مغلي البابونج لمدة اسبوعين لوحظت زيادة في مستويات الحمض الاميني جلايسين، الذي يساهم في خفض تشنجات العضلات- يعمل البابونج على تعزيز المناعة وزيادة حصانة الجسم ضد العدوى والالتهابات، وبهذا فان مغلي البابونج قد يكون فعال في علاج الانفلونزا والتخفيف من أعراضها.- بحسب دراسات سابقة أجراها علماء من الولايات المتحدة قد كشفت بأن البابونج يحتوي على مركب كيميائي خاص يساهم في منع تكاثر الخلايا السرطانية- يساعد البابونج على حل كثير من مشاكل الجهاز الهضمي، حيث يهدئ من الغثيان واضطرابات المعدة و الغازات، كما أثبتت الدراسات أهمية البابونج في علاج الإسهال حتى للأطفال، وأيضًا لمشاكل القولون.- يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم.